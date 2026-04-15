Islam Slimani se pregăteşte să semneze! Unde va evolua jucătorul care tocmai s-a despărţit de CFR Cluj

Islam Slimani (37 de ani) se pregăteşte să semneze în Golf, după plecarea de la CFR Cluj. Atacantul are o ofertă din zona Golfului, căreia îi va da curs.

Presa africană a dezvăluit că acesta ar fi şi motivul pentru care Slimani s-a grăbit să îşi rezilieze înţelegerea cu CFR Cluj. El a dorit să obţină condiţii mai avantajoase, având în vedere că va semna din postură de jucător liber.

Islam Slimani va evolua în Golf după despărţirea de CFR Cluj

“Atacantul algerian Islam Slimani nu mai este oficial jucător al CFR Cluj și ar putea ajunge deja în altă parte.

Într-adevăr, golgheterul echipei naționale algeriene și-a reziliat de comun acord contractul cu clubul românesc, a anunțat echipa sa ieri pe rețelele de socializare.

Deși contractul său urma să expire în iunie 2026, el și-a anticipat, prin urmare, sfârșitul perioadei la Cluj, pentru a-și încerca norocul în țările din Golf, conform mai multor zvonuri”, a dezvăluit publicaţia africană dzfoot.com.