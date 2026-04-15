Islam Slimani se pregăteşte să semneze! Unde va evolua jucătorul care tocmai s-a despărţit de CFR Cluj

Bogdan Stănescu Publicat: 15 aprilie 2026, 16:23

Islam Slimani, într-un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Islam Slimani (37 de ani) se pregăteşte să semneze în Golf, după plecarea de la CFR Cluj. Atacantul are o ofertă din zona Golfului, căreia îi va da curs.

Presa africană a dezvăluit că acesta ar fi şi motivul pentru care Slimani s-a grăbit să îşi rezilieze înţelegerea cu CFR Cluj. El a dorit să obţină condiţii mai avantajoase, având în vedere că va semna din postură de jucător liber.

Islam Slimani va evolua în Golf după despărţirea de CFR Cluj

“Atacantul algerian Islam Slimani nu mai este oficial jucător al CFR Cluj și ar putea ajunge deja în altă parte.

Într-adevăr, golgheterul echipei naționale algeriene și-a reziliat de comun acord contractul cu clubul românesc, a anunțat echipa sa ieri pe rețelele de socializare.

Deși contractul său urma să expire în iunie 2026, el și-a anticipat, prin urmare, sfârșitul perioadei la Cluj, pentru a-și încerca norocul în țările din Golf, conform mai multor zvonuri”, a dezvăluit publicaţia africană dzfoot.com.

Golgheter all time al naţionalei Algeriei, cu 47 de reuşite în 102 meciuri, Slimani nu a avut la CFR Cluj evoluţiile pe care patronul Neluţu Varga le aştepta de la el. În 14 meciuri în care a evoluat pentru CFR Cluj în campionat, în acest sezon, a înscris o singură dată şi a oferit 2 assist-uri. A mai jucat în 2 meciuri pentru CFR Cluj în Cupa României, fără a avea vreo contribuţie la vreun gol în această competiţie.

Slimani are un CV impresionant. A evoluat, de-a lungul carierei, la Sporting, Newcastle, Leicester, Fenerbahce, Monaco, Lyon sau Anderlecht.

 

Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Observator
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
19:22

Au luat-o razna din cauza Mondialului. Care e locul unde prețul cazării a crescut cu 858%
19:21

Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: “E ciudat și dificil”. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner
19:07

Jucătorul care a făcut “tripla” cu FCSB în 2015 se retrage din fotbal! Cariera interesantă pe care o va urma
18:56

Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”
18:45

Ce lovitură pentru United. Maguire ratează meciul cu Chelsea după ce a înjurat arbitrul
18:32

Clubul care încasează cei mai mulți bani publici vine din Liga a 2-a. Milioane de euro “pompate” în anul 2025
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”