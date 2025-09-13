Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri - Antena Sport

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup, turneu care aduce laolată echipe din centrul și estul Africii. Formația românului s-a impus cu 3-1 în duelul cu APR, campioana din Rwanda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman, Reghe are un bilanț de două victorii și două remize pe banca formației din Sudan.

Reghecampf, în finala CECAFA Kagame Cup

Adversara sudanezilor a început mai bine meciul și a deschis scorul în minutul 30, prin William Togui. Al-Hilal Omdurman a părut că nu are replică, însă a avut o tresărire de orgoliu pe final și a restabilit egalitatea în minutul 83.

Meciul a intrat în prelungiri, unde jucătorii lui Reghecampf au avut nervii mai tari și au marcat două goluri prin Ahmed Salem și Omer, în minutele 91 și 106. Astfel, Al-Hilal Omdurman merge în finala turneului regional din Africa, unde va da peste Singida Black Stars, formație din Tanzania.