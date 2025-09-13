Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 18:37

Comentarii
Laurențiu Reghecampf, în timpul unui meci / Profimedia

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup, turneu care aduce laolată echipe din centrul și estul Africii. Formația românului s-a impus cu 3-1 în duelul cu APR, campioana din Rwanda.

De când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman, Reghe are un bilanț de două victorii și două remize pe banca formației din Sudan.

Reghecampf, în finala CECAFA Kagame Cup

Adversara sudanezilor a început mai bine meciul și a deschis scorul în minutul 30, prin William Togui. Al-Hilal Omdurman a părut că nu are replică, însă a avut o tresărire de orgoliu pe final și a restabilit egalitatea în minutul 83.

Meciul a intrat în prelungiri, unde jucătorii lui Reghecampf au avut nervii mai tari și au marcat două goluri prin Ahmed Salem și Omer, în minutele 91 și 106. Astfel, Al-Hilal Omdurman merge în finala turneului regional din Africa, unde va da peste Singida Black Stars, formație din Tanzania.

După finala CECAFA Kagame Cup, sudanezii vor juca în turul preliminar al preliminariilor Ligii Campionilor Asiei. Al-Hilal Omdurman va da peste Jamus, echipă din Sudanul de Sud.

