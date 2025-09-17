Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami - Antena Sport

Argentinianul Lionel Messi a marcat al 20-lea său gol în actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), în meciul câştigat marţi seara de echipa sa, Inter Miami, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Seattle Sounders, informează AFP.

Gruparea din Florida şi-a luat cu această ocazie revanşa după finala competiţiei Leagues Cup pierdută în faţa aceleiaşi adversare, la sfârşitul lunii august.

Lionel Messi, gol şi pasă de gol în Inter Miami – Seattle Sounders 3-1

Messi, în vârstă de 38 de ani, a oferit mai întâi pasa decisivă la reuşita spaniolului Jordi Alba, fostul său coleg de la FC Barcelona (12), înainte de a dubla avantajul lui Inter Miami, în minutul 41, când a fructificat o centrare a lui Alba.

După pauză, Ian Fray a marcat al treilea gol al gazdelor (52), înainte ca Sounders să reducă din handicap în minutul 69, prin Obed Vargas (69).

20 goals in 21 games.

Messi is the fifth player in MLS history to record back-to-back 20-goal seasons. 👏 pic.twitter.com/Xs42XqW7xO

— Major League Soccer (@MLS) September 17, 2025