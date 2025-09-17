Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami

Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami

Publicat: 17 septembrie 2025, 11:38

Lionel Messi în Inter Miami - Seattle Sounders 3-1 / Profimedia

Argentinianul Lionel Messi a marcat al 20-lea său gol în actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), în meciul câştigat marţi seara de echipa sa, Inter Miami, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Seattle Sounders, informează AFP.

Gruparea din Florida şi-a luat cu această ocazie revanşa după finala competiţiei Leagues Cup pierdută în faţa aceleiaşi adversare, la sfârşitul lunii august.

Lionel Messi, gol şi pasă de gol în Inter Miami – Seattle Sounders 3-1

Messi, în vârstă de 38 de ani, a oferit mai întâi pasa decisivă la reuşita spaniolului Jordi Alba, fostul său coleg de la FC Barcelona (12), înainte de a dubla avantajul lui Inter Miami, în minutul 41, când a fructificat o centrare a lui Alba.

După pauză, Ian Fray a marcat al treilea gol al gazdelor (52), înainte ca Sounders să reducă din handicap în minutul 69, prin Obed Vargas (69).

În urma acestui succes, Inter Miami a urcat pe locul al cincilea în Conferinţa de Est a MLS şi se află la opt puncte distanţă de liderul Philadelphia Union, dar având şi trei meciuri mai puţin disputate.

Pe 31 august, Seattle Sounders a învins-o cu scorul de 3-0 pe Inter Miami în finala Leagues Cup, care s-a încheiat cu o încăierare între cele două tabere, în urma căreia atacantul uruguayan Luis Suarez a primit o suspendare de trei meciuri pentru că a scuipat un membru al staffului lui Sounders şi nu a putut evolua în meciul de marţi din acest motiv.

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
