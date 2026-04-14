Lionel Messi a rămas fără antrenor! Javier Mascherano şi-a dat demisia de la Inter Miami

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 20:22

Lionel Messi a rămas fără antrenor! Javier Mascherano şi-a dat demisia de la Inter Miami

Javier Mascherano şi Lionel Messi, la un meci al lui Inter Miami / Profimedia Images

Lionel Messi (38 de ani) a rămas, momentan, fără antrenor. Javier Mascherano (41 de ani) şi-a dat demisia de la Inter Miami.

Mascherano mai avea contract cu Inter Miami până la finalul lui 2027. Cu el pe bancă, Inter Miami a luat titlul în MLS sezonul trecut.

Javier Mascherano şi-a dat demisia de la Inter Miami

“Javier Mascherano şi-a dat demisia şi pleacă de la Inter Miami. Antrenorul argentinian cucerise titlul în MLS”, a anunţat Fabrizio Romano, pe reţelele sociale.

 
Mascherano o preluase pe Inter Miami la începutul lui 2025. A stat timp de 67 de meciuri pe banca lui Inter Miami, obţinând o medie de 1,93 puncte pe meci.

Mascherano şi-a motivat decizia prin faptul că are anumite probleme personale.

“Vreau să vă spun tuturor că, din cauza problemelor personale, am decis să pun capăt mandatului meu ca antrenor principal la Inter Miami. Vreau să mulțumesc clubului că au avut încredere să mă numească «principal», vreau să mulțumesc tuturor angajaților și jucătorilor, care au făcut posibile toate momentele de neuitat pe care le-am trăit aici.

Vreau să le mulțumesc și suporterilor, pentru că nimic nu ar fi posibil fără ei. O să doresc mereu binele clubului, oriunde aș fi. Nu am niciun dubiu că echipa va ajunge să aibă succes în viitor. Vă îmbrățișez pe toți și mulțumesc pentru tot”, a transmis Mascherano.

