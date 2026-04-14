Lionel Messi a rămas fără antrenor! Javier Mascherano şi-a dat demisia de la Inter Miami

Javier Mascherano şi Lionel Messi, la un meci al lui Inter Miami / Profimedia Images

Lionel Messi (38 de ani) a rămas, momentan, fără antrenor. Javier Mascherano (41 de ani) şi-a dat demisia de la Inter Miami.

Mascherano mai avea contract cu Inter Miami până la finalul lui 2027. Cu el pe bancă, Inter Miami a luat titlul în MLS sezonul trecut.

“Javier Mascherano şi-a dat demisia şi pleacă de la Inter Miami. Antrenorul argentinian cucerise titlul în MLS”, a anunţat Fabrizio Romano, pe reţelele sociale.



Mascherano o preluase pe Inter Miami la începutul lui 2025. A stat timp de 67 de meciuri pe banca lui Inter Miami, obţinând o medie de 1,93 puncte pe meci.