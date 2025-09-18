Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera

Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera

Publicat: 18 septembrie 2025, 10:56

Comentarii
Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera

Lionel Messi / Profimedia

Lionel Messi este, potrivit ESPN, pe punctul de a semna o prelungire a contractului pe mai mulţi ani cu Inter Miami.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două părţi se află în faza finală a negocierilor, rămânând de stabilit doar câteva detalii minore. Condiţiile financiare nu au fost divulgate.

Lionel Messi va semna prelungirea contractului cu Inter Miami

Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a alăturat echipei Inter Miami în sezonul 2023, iar contractul său este valabil până la sfârşitul sezonului 2025.

În acest sezon, argentinianul a marcat 20 de goluri în 21 de meciuri de campionat şi a oferit 11 pase decisive. Sezonul trecut, el a marcat 20 de goluri şi a oferit 16 pase decisive.

În toate competiţiile, Messi a marcat 54 de goluri în 62 de meciuri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Observator
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
11:52
România a coborât 3 locuri în clasamentul FIFA! Un nou lider după meciurile din septembrie
11:35
LIVE SCORESorana Cîrstea – Iga Swiatek se joacă ACUM, în turul 2 la Seul
11:25
CSM Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
11:19
Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: “Şi înainte au trecut prin astfel de momente”
10:48
VideoAncuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite
10:18
“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax
Vezi toate știrile
1 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 2 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 3 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 4 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”