Louis Munteanu s-a accidentat din nou în America! Cât lipsește atacantul lui DC United

16 aprilie este data ultimului meci jucat de Louis Munteanu pentru americanii de la DC United. Atacantul care a ratat barajul cu Turcia din cauza unei accidentări are iarăși probleme medicale.

Deși părea că s-a adaptat tot mai bine în Major League Soccer, internaționalul român are acum bătăi de cap cu accidentările. El este acum din nou indisponibil și va reveni abia în luna mai pe gazon.

Louis Munteanu, OUT pentru următoarele două săptămâni

Louis Munteanu nu a spart pentru moment gheața în Major League Soccer, iar românul are cum alte bătăi de cap cu accidentările, la scurt timp după ce devenise indisponibil pentru barajul cu Turcia.

Potrivit digisport.ro, acesta s-a ales cu o ușoară întindere, motiv pentru care va absenta de pe gazon în următoarele două săptămâni. El va rata duelurile cu New York Red Bulls și Orlando City, dar ar putea fi prezent pe teren la disputa cu New York City FC, din 3 mai.

Ultima oară, Louis a fost pe gazon în partida care a adus eliminarea celor de la DC United din Cupa Americii. Atunci, echipa sa a pierdut la loviturile de departajare contra celor de la One Knoxville, meci în care a evoluat 76 de minute.