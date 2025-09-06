Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona - Antena Sport

Ousmane Dembele (PSG) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi „şase-opt săptămâni”, din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului.
Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), Dembele, unul dintre candidaţii la Balonul de Aur, a suferit o ruptură la ischiogambierii coapsei drepte, a precizat Federaţia Franceză de Fotbal.
Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele
Dembele a fost schimbat pe finalul partidei (81), cu Hugo Ekitike.
Colegul său de club Desire Doue, pe care Dembele îl înlocuise la pauză, a suferit o ruptură la muşchiul solear de la gamba dreaptă, a precizat FFF. Doue va lipsi patru săptămâni de pe gazon.
Cei doi jucători au părăsit cantonamentul naţionalei Franţei, iar selecţionerul Didier Deschamps a apelat la Kingsley Coman.
Franţa va juca marţi contra Islandei, în al doilea său meci din această campanie, iar accidentările amintite sunt o lovitură dură, ca şi pentru PSG, campioana Franţei şi a Europei. Dembele va rata „le classique” cu Olympique Marseille din 21 septembrie şi derby-ul cu FC Barcelona, de pe 1 octombrie, din Champions League.
Explicațiile lui Didier Deschamps, după accidentarea lui Ousmane Dembele
În conferinţa de presă de după meciul cu Ucraina, Didier Deschamps a asigurat că Ousmane Dembélé era pregătit să joace. „Este regretabil pentru Ousmane, care era vindecat”, a declarat selecţionerul echipei Bleus.
„Se simţea bine şi apt, dar a simţit o uşoară durere, dar pe cealaltă parte, pe celălalt picior. Chiar şi jucătorilor care nu au nimic li se poate întâmpla asta”. Şi a adăugat: „Dacă aş fi avut cea mai mică îndoială, l-aş fi lăsat în pace şi aş fi introdus un alt jucător.”
