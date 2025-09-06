Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona

Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona

Publicat: 6 septembrie 2025, 22:01

Comentarii
Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul de foc” cu Barcelona

Ousmane Dembele, în momentul schimbării în Ucraina - Franța/ Profimedia

Ousmane Dembele (PSG) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi „şase-opt săptămâni”, din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), Dembele, unul dintre candidaţii la Balonul de Aur, a suferit o ruptură la ischiogambierii coapsei drepte, a precizat Federaţia Franceză de Fotbal. 

Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele 

Dembele a fost schimbat pe finalul partidei (81), cu Hugo Ekitike. 

Colegul său de club Desire Doue, pe care Dembele îl înlocuise la pauză, a suferit o ruptură la muşchiul solear de la gamba dreaptă, a precizat FFF. Doue va lipsi patru săptămâni de pe gazon. 

Cei doi jucători au părăsit cantonamentul naţionalei Franţei, iar selecţionerul Didier Deschamps a apelat la Kingsley Coman. 

Reclamă
Reclamă

Franţa va juca marţi contra Islandei, în al doilea său meci din această campanie, iar accidentările amintite sunt o lovitură dură, ca şi pentru PSG, campioana Franţei şi a Europei. Dembele va rata „le classique” cu Olympique Marseille din 21 septembrie şi derby-ul cu FC Barcelona, de pe 1 octombrie, din Champions League. 

Explicațiile lui Didier Deschamps, după accidentarea lui Ousmane Dembele 

În conferinţa de presă de după meciul cu Ucraina, Didier Deschamps a asigurat că Ousmane Dembélé era pregătit să joace. „Este regretabil pentru Ousmane, care era vindecat”, a declarat selecţionerul echipei Bleus.  

„Se simţea bine şi apt, dar a simţit o uşoară durere, dar pe cealaltă parte, pe celălalt picior. Chiar şi jucătorilor care nu au nimic li se poate întâmpla asta”. Şi a adăugat: „Dacă aş fi avut cea mai mică îndoială, l-aş fi lăsat în pace şi aş fi introdus un alt jucător.” 

Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prinsCine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum îşi scad românii factura la energie. Expert: Consumatorii joacă un rol activ în stabilirea preţului
Observator
Cum îşi scad românii factura la energie. Expert: Consumatorii joacă un rol activ în stabilirea preţului
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
22:51
Revine Zinedine Zidane pe banca tehnică? Anunțul bombă venit din Turcia
22:48
Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter
21:52
Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci
21:45
Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada
21:45
LIVE SCOREPreliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia se joacă acum, în grupa României
21:39
Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”