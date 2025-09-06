Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona - Antena Sport

Ousmane Dembele (PSG) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi „şase-opt săptămâni”, din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), Dembele, unul dintre candidaţii la Balonul de Aur, a suferit o ruptură la ischiogambierii coapsei drepte, a precizat Federaţia Franceză de Fotbal.

Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele

Dembele a fost schimbat pe finalul partidei (81), cu Hugo Ekitike.

Colegul său de club Desire Doue, pe care Dembele îl înlocuise la pauză, a suferit o ruptură la muşchiul solear de la gamba dreaptă, a precizat FFF. Doue va lipsi patru săptămâni de pe gazon.

Cei doi jucători au părăsit cantonamentul naţionalei Franţei, iar selecţionerul Didier Deschamps a apelat la Kingsley Coman.