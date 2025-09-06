PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps - Antena Sport

Închide meniul
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps

Publicat: 6 septembrie 2025, 16:22

PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps

Ousmane Dembele, accidentat ăn meciul Franței/ Profimedia

Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări. În prima repriză a partidei, și Desire Doue s-a „rupt”. 

Deşi echipa Franţei susţine că favoritul la Balonul de Aur era apt de joc, oficialii de la Paris Saint-Germain sunt furioşi. 

PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat 

Potrivit selecţionerului echipei Franţei, Ousmane Dembélé era „apt” vineri pentru a juca împotriva Ucrainei în primul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026 (2-0). Intrat la pauză pentru a-l înlocui pe coechipierul său Désiré Doué, accidentat la gambă după o lovitură, favoritul la Balonul de Aur a trebuit să cedeze locul în minutul 80. 

Jucătorul PSG s-a ţinut de coapsa dreaptă după o pasă şi a părăsit terenul cu capul plecat, cedându-i locul lui Hugo Ekitike, aflat la prima sa selecţie. 

La scurt timp după meci, RMC Sport a notat că oficialii de la PSG erau furioşi din cauza situaţiei, deoarece au avertizat stafful medical al echipei Franţei că Ousmane Dembélé nu trebuia să joace încă înainte de începerea cantonamentului. Potrivit clubului din capitală, starea de oboseală a atacantului prezenta un risc ridicat de accidentare. 

Accidentat la coapsa stângă în meciul de sâmbătă trecută împotriva echipei Toulouse din Ligue 1, în care a marcat două goluri din penalty în victoria cu 6-3 în deplasare, fostul jucător al echipelor Barça şi Dortmund s-a antrenat separat de restul echipei franceze marţi. Medicul echipei Franţei, Franck Le Gall, a explicat atunci că jucătorul urma un program adaptat. 

De aceea, sâmbătă dimineaţa, chiar şi după ce s-au calmat spiritele, furia nu s-a potolit în cercurile înalte ale clubului parizian. Predomina un sentiment de ignoranţă din partea unei Federaţii Franceze de Fotbal foarte puternice, scrie rmcsport.fr..Forul reaminteşte, la rândul său, o regulă importantă: atunci când un jucător este convocat, el este obligat să se prezinte la selecţie. 

Explicațiile lui Didier Deschamps, după accidentarea lui Ousmane Dembele

FFF se bazează pe regulamentul FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor. Alineatul 1.1 din anexa 1 precizează că „un club care a înregistrat un jucător trebuie să pună acest jucător la dispoziţia asociaţiei ţării pentru care jucătorul este calificat, pe baza naţionalităţii sale, dacă este convocat de asociaţia în cauză”. 

În ceea ce priveşte accidentările, staful este cel care decide. „Un jucător care nu poate răspunde unei convocări din partea asociaţiei pe care este autorizat să o reprezinte, pe baza naţionalităţii sale, din cauza unei accidentări sau a unei boli, trebuie, la cererea asociaţiei respective, să se supună unui examen medical efectuat de un medic ales de aceasta”, adaugă FIFA. 

În conferinţa de presă de după meciul cu Ucraina, Didier Deschamps a asigurat că Ousmane Dembélé era pregătit să joace. „Este regretabil pentru Ousmane, care era vindecat”, a declarat selecţionerul echipei Bleus. „Se simţea bine şi apt, dar a simţit o uşoară durere, dar pe cealaltă parte, pe celălalt picior. Chiar şi jucătorilor care nu au nimic li se poate întâmpla asta”. Şi a adăugat: „Dacă aş fi avut cea mai mică îndoială, l-aş fi lăsat în pace şi aş fi introdus un alt jucător.” 

Deocamdată nu se ştie dacă Ousmane Dembélé va putea fi prezent la următoarele meciuri ale PSG, şi anume întâlnirile cu Lens (14 septembrie) şi Atalanta (17 septembrie) şi deplasarea la Marsilia (21 septembrie). 

