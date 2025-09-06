PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps - Antena Sport

Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări. În prima repriză a partidei, și Desire Doue s-a „rupt”.

Deşi echipa Franţei susţine că favoritul la Balonul de Aur era apt de joc, oficialii de la Paris Saint-Germain sunt furioşi.

PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat

Potrivit selecţionerului echipei Franţei, Ousmane Dembélé era „apt” vineri pentru a juca împotriva Ucrainei în primul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026 (2-0). Intrat la pauză pentru a-l înlocui pe coechipierul său Désiré Doué, accidentat la gambă după o lovitură, favoritul la Balonul de Aur a trebuit să cedeze locul în minutul 80.

Jucătorul PSG s-a ţinut de coapsa dreaptă după o pasă şi a părăsit terenul cu capul plecat, cedându-i locul lui Hugo Ekitike, aflat la prima sa selecţie.

La scurt timp după meci, RMC Sport a notat că oficialii de la PSG erau furioşi din cauza situaţiei, deoarece au avertizat stafful medical al echipei Franţei că Ousmane Dembélé nu trebuia să joace încă înainte de începerea cantonamentului. Potrivit clubului din capitală, starea de oboseală a atacantului prezenta un risc ridicat de accidentare.