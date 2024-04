Luis Rubiales a fost arestat! Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal a fost ridicat de pe aeroport - Antena Sport

Reclamă

Abia sosit pe aeroportul Barajas de la periferia Madridului, Luis Rubiales a fost arestat miercuri de poliţia spaniolă, informează El Mundo, potrivit news.ro. Revenit cu câteva zile mai devreme decât era prevăzut din Republica Dominicană, unde a stat timp de o lună, fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) este cercetat pentru presupuse infracţiuni de corupţie în afaceri, administrare neloială, spălare de bani şi apartenenţă la o organizaţie criminală.

Arestat în avion, potrivit La Sexta, Rubiales a fost escortat de agenţi de la UCO, o secţie a poliţiei judiciare spaniole, şi apoi a urcat într-o dubă neagră care îl aştepta pe pista aeroportului din Madrid.

Reclamă

După 11 percheziţii care au inclus locuinţa sa şi sediul RFEF la sfârşitul lunii martie, autorităţile spaniole au percheziţionat luni şi locuinţa liderului spaniol din Republica Dominicană.

„Am revenit pentru a spune că este o minciună să spui că am primit mită cu apartamente şi o echipă de baseball aici (în Republica Dominicană). Au spus că am avut o echipă de baseball, nu ştiu dacă au vrut să spună că am deturnat bani în vreun fel”, a declarat Rubiales pentru La Sexta, într-un interviu în care s-a declarat nevinovat.

Ancheta actuală survine în urma unor înregistrări audio ale unor conversaţii între Rubiales – deja implicat într-un caz de agresiune sexuală – şi Piqué, care au fost divulgate în 2022. Acestea menţionau comisioane de mai multe milioane de euro plătite de Arabia Saudită.

Reclamă 4 / 0/3

A luat Adrian Mutu decizia bună de a-şi da demisia de la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...