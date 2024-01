Marius Şumudică a spus totul despre ofertele de ultimă oră primite: "M-au sunat şi aseară" - Antena Sport

Reclamă

Şi eu am avut încredere. Nu pot să-i las la jumătatea drumului, chiar dacă ofertele erau mult mai avantajoase din punct de vedere material. Câteodată, rezultatul e mai important. Banii vin, dacă dai fotbalului ce trebuie. Am contract până la vară”, a spus Şumudică, la plecarea spre Turcia.

Marius Şumudică nu mai ia niciun român la Gaziantep

Şumudică a preluat Gaziantep atunci când echipa era lanterna clasamentului, fără niciun punct obţinut. În prezent, Gaziantep e pe locul 15 în prima ligă turcă, având două puncte peste formaţia aflată pe primul loc retrogradabil, Fatih Karagumruk. Şumi va încerca să salveze echipa fără să mai transfere niciun român.

„Am un target, să scap echipa de la retrogradare, sper să realizez acest obiectiv. Suntem în grafic. Mai avem două jocuri din tur, dacă facem 3 puncte, avem şanse mari să ne menţinem. Cu transferurile pe care le vom face, vom mai face încă 18-19 puncte şi ne vom salva.

Nu voi transfera niciun român. De data asta nu am niciun român pe listă. De fiecare dată am luat, de data asta nu am niciun român pe listă. Sunt jucători care evoluează în Argentina. Vreau doi argentinieni şi un jucător care joacă în Mexic”, a mai spus Şumi.

Denis Drăguş: „Suntem siguri că vom scăpa echipa de retrogradare”

Denis Drăguş a vorbit recent despre obiectivele pe care le are în 2024, fiind convins că va reuşi să se salveze de la retrogradare cu Gaziantep şi că aşteaptă cu nerăbdare vara, atunci când va participa cu România la Campionatul European din Germania.

„Să o ţin tot aşa, cum a fost ultima parte din 2023. Suntem siguri că vom scăpa echipa (n.r. de retrogradare) şi vom urca cât mai sus, pentru că nu este locul nostru acolo. Aşteptăm cu nerăbdare vara, dar până atunci avem mult de muncă. E important ca fiecare dintre noi să ne îndeplinim obiectivele la club”, a spus Denis Drăguş.