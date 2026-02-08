Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 10:40

Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: Gata cu lingușeala!”

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Instagram Al-Okhdood

Marius Șumudică are parte de o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde salvarea celor de la Al-Okhdood de la retrogradare pare din ce în ce mai imposibilă.

Echipa tehnicianului român a fost surclasată în ultima rundă de Al-Hilal, iar un fost internațional saudit l-a luat la țintă pe Șumudică pentru declarațiile de după meci.

Marius Șumudică, făcut praf în Arabia Saudită

Marius Șumudică primește critici din Arabia Saudită, după meciul în care Karim Benzema i-a „demolat” echipa. Al-Okhdood a ajuns la șase etape fără victorie în campionat și este la două puncte de salvare.

Youssef Khamis l-a luat la țintă pe tehnicianul român în timpul unei emisiuni TV și l-a criticat pe acesta pentru faptul că a preferat să laude adversarul, în loc să vină cu explicații pentru eșecul usturător.

„Gata cu lingușeala! După o asemenea înfrângere, în loc să aud laude exagerate despre Al-Hilal, aș fi vrut să aflu explicația pentru diferența atât de mare.

Dacă vor continua astfel de situații, echipele mici vor crede că e normal să încaseze câte șase, șapte goluri când întâlnesc adversare puternice. Și nimeni nu-și dorește așa ceva”, a declarat Youssef Khamis, potrivit sport.ro.

