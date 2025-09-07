Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: "Trebuie să se autodepăşească" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: "Trebuie să se autodepăşească"

Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: "Trebuie să se autodepăşească"

Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: “Trebuie să se autodepăşească”

Publicat: 7 septembrie 2025, 12:01

Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: Trebuie să se autodepăşească

Ianis Hagi / Profimedia

Marius Şumudică a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyasport. Fostul antrenor al Rapidului cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia, acolo unde a antrenat mai mulţi ani. Şumudică este de părere că Ianis Hagi a luat o decizie bună atunci când a ales să îşi continue cariera în Turcia.

Cu toate acestea, Şumudică i-a atras atenţia lui Ianis Hagi şi spune că internaţionalul român trebuie să devină dirijorul echipei care se află pe locul 9 în Turcia, după primele trei etape ale noului sezon.

Marius Şumudică, despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia: “E o rampă de lansare”

Chiar dacă va resimţi presiunea numelui în Turcia, Ianis Hagi ar trebui să aibă parte de linişte la Alanyaspor, nefiind un club unde fanii pun o presiune deosebită pe jucători, aşa cum se întâmplă la alte echipe mari din Turcia:

“Știu toate detaliile acestui transfer. A ajuns la o echipă de mijlocul clasamentului, care în ultimul timp nu a avut evoluții extraordinare, deși a câștigat cu Beșiktaș în ultima etapă. Din punctul meu de vedere, a luat o decizie bună. E o alegere inspirată în sensul în care pe tricou scrie Hagi.

Trebuie să se autodepășească. Când spui Hagi în această țară, toată lumea întoarce capul. Sunt sigur că toată această presiune a numelui, liniștea de care va avea parte la Alanya, cu siguranță îl vor ține în vizor. E o rampă de lansare. Și Alanya s-a gândit la un profit cu Hagi. S-a gândit că va face un sezon foarte bun, după care îl va revalorifica.

A mai avut o ofertă de la Karabukspor. De acum încolo, ține numai de el. E un oraș superb. Are toate ingredientele pentru a ieși în evidență. Acolo e o echipă la care trebuie să fie Ianis Hagi vioara întâi. El trebuie să fie dirijorul”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
  • 47 de selecţii are Ianis Hagi la naţionala României, pentru care a marcat de 6 ori
  • Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves şi Rangers sunt echipele la care a evoluat Ianis Hagi în cariera sa
