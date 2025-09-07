Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: "Trebuie să se autodepăşească" - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyasport. Fostul antrenor al Rapidului cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia, acolo unde a antrenat mai mulţi ani. Şumudică este de părere că Ianis Hagi a luat o decizie bună atunci când a ales să îşi continue cariera în Turcia.
Cu toate acestea, Şumudică i-a atras atenţia lui Ianis Hagi şi spune că internaţionalul român trebuie să devină dirijorul echipei care se află pe locul 9 în Turcia, după primele trei etape ale noului sezon.
Marius Şumudică, despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia: “E o rampă de lansare”
Chiar dacă va resimţi presiunea numelui în Turcia, Ianis Hagi ar trebui să aibă parte de linişte la Alanyaspor, nefiind un club unde fanii pun o presiune deosebită pe jucători, aşa cum se întâmplă la alte echipe mari din Turcia:
“Știu toate detaliile acestui transfer. A ajuns la o echipă de mijlocul clasamentului, care în ultimul timp nu a avut evoluții extraordinare, deși a câștigat cu Beșiktaș în ultima etapă. Din punctul meu de vedere, a luat o decizie bună. E o alegere inspirată în sensul în care pe tricou scrie Hagi.
Trebuie să se autodepășească. Când spui Hagi în această țară, toată lumea întoarce capul. Sunt sigur că toată această presiune a numelui, liniștea de care va avea parte la Alanya, cu siguranță îl vor ține în vizor. E o rampă de lansare. Și Alanya s-a gândit la un profit cu Hagi. S-a gândit că va face un sezon foarte bun, după care îl va revalorifica.
A mai avut o ofertă de la Karabukspor. De acum încolo, ține numai de el. E un oraș superb. Are toate ingredientele pentru a ieși în evidență. Acolo e o echipă la care trebuie să fie Ianis Hagi vioara întâi. El trebuie să fie dirijorul”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
- 47 de selecţii are Ianis Hagi la naţionala României, pentru care a marcat de 6 ori
- Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves şi Rangers sunt echipele la care a evoluat Ianis Hagi în cariera sa
- Revine Zinedine Zidane pe banca tehnică? Anunțul bombă venit din Turcia
- Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona
- Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci
- Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna
- Pleacă de la Manchester United! Fotbalistul va fi cedat de Ruben Amorim în Turcia