Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: "Trebuie să se autodepăşească" - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyasport. Fostul antrenor al Rapidului cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia, acolo unde a antrenat mai mulţi ani. Şumudică este de părere că Ianis Hagi a luat o decizie bună atunci când a ales să îşi continue cariera în Turcia.

Cu toate acestea, Şumudică i-a atras atenţia lui Ianis Hagi şi spune că internaţionalul român trebuie să devină dirijorul echipei care se află pe locul 9 în Turcia, după primele trei etape ale noului sezon.

Marius Şumudică, despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia: “E o rampă de lansare”

Chiar dacă va resimţi presiunea numelui în Turcia, Ianis Hagi ar trebui să aibă parte de linişte la Alanyaspor, nefiind un club unde fanii pun o presiune deosebită pe jucători, aşa cum se întâmplă la alte echipe mari din Turcia:

“Știu toate detaliile acestui transfer. A ajuns la o echipă de mijlocul clasamentului, care în ultimul timp nu a avut evoluții extraordinare, deși a câștigat cu Beșiktaș în ultima etapă. Din punctul meu de vedere, a luat o decizie bună. E o alegere inspirată în sensul în care pe tricou scrie Hagi.

Trebuie să se autodepășească. Când spui Hagi în această țară, toată lumea întoarce capul. Sunt sigur că toată această presiune a numelui, liniștea de care va avea parte la Alanya, cu siguranță îl vor ține în vizor. E o rampă de lansare. Și Alanya s-a gândit la un profit cu Hagi. S-a gândit că va face un sezon foarte bun, după care îl va revalorifica.