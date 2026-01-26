Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 23:47

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Marius Șumudică nu a avut parte de noroc în disputa pierdută luni seară contra celor de la Al-Ittihad, iar șansele de a salva echipa de la retrogradare scad de la o etapă la alta.

În ciuda faptului că a întâlnit un adversar net superior, tehnicianul a fost aproape să smulgă un punct din acest joc, deși a fost condus cu scorul de 2-0.

Marius Șumudică: „Vom lupta până în ultimul moment”

Al-Okhdood a rămas la cota 9 și după această etapă din Arabia Saudită, echipa lui Marius Șumudică fiind învinsă în deplasare de către cei de la Al-Ittihad.

Chiar dacă obiectivul salvării de la retrogradare pare de neatins, tehnicianul român a avut un discurs războinic după ultimul meci de campionat.

„Sunt mândru de jucătorii echipei mele, care au jucat cu toată forța și au dat tot pe teren. Suntem o echipă mică, iar zi de zi echipa se dezvoltă și vom lupta până în ultimul moment pentru a rămâne în ligă.

Am întâlnit echipa Al Ittihad, campioana ligii precedente, o echipă puternică ce a reușit să își creeze câteva ocazii în prima repriză. După aceea, nu au mai reușit să ajungă la poarta noastră, iar noi am lucrat excelent. Am fi putut obține un punct din acest meci dacă am fi fructificat ocaziile.

Am întâlnit o echipă cu 8 jucători străini, iar noi am încheiat meciul cu 7 jucători saudiți. Sunt aici pentru a oferi șanse jucătorilor saudiți, iar ei sunt excepționali”, a declarat antrenorul celor de la Al-Okhdood.

"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş
