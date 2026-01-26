Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad - Antena Sport

Marius Șumudică nu a avut parte de noroc în disputa pierdută luni seară contra celor de la Al-Ittihad, iar șansele de a salva echipa de la retrogradare scad de la o etapă la alta.

În ciuda faptului că a întâlnit un adversar net superior, tehnicianul a fost aproape să smulgă un punct din acest joc, deși a fost condus cu scorul de 2-0.

Marius Șumudică: „Vom lupta până în ultimul moment”

Al-Okhdood a rămas la cota 9 și după această etapă din Arabia Saudită, echipa lui Marius Șumudică fiind învinsă în deplasare de către cei de la Al-Ittihad.

Chiar dacă obiectivul salvării de la retrogradare pare de neatins, tehnicianul român a avut un discurs războinic după ultimul meci de campionat.

„Sunt mândru de jucătorii echipei mele, care au jucat cu toată forța și au dat tot pe teren. Suntem o echipă mică, iar zi de zi echipa se dezvoltă și vom lupta până în ultimul moment pentru a rămâne în ligă.