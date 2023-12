Marius Şumudică şi-a ieşit din minţi şi i-a făcut praf pe jucătorii lui Gaziantep: "Cine nu joacă, poate pleca în ianuarie" - Antena Sport

În meciul cu Kasimpașa, titulari la Gaziantep au fost Florin Niță, Alexandru Maxim și Denis Drăguș

Gaziantep a coborât pe locul 14 în campionat, după 2-4 cu Kasimpaşa

Marius Şumudică şi-a ieşit din minţi şi i-a făcut praf pe jucătorii lui Gaziantep, după eşecul cu Kasimpașa (2-4), în care a încasat 3 goluri în prima repriză. În prelungirile primei reprize, Alexandru Maxim a avut șansa de a reduce din diferență până la pauză, însă mijlocașul român a ratat un penalty.

„Din păcate, am primit goluri foarte ușor în prima repriză. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am primit trei goluri în 45 de minute. Am făcut o schimbare de sistem în repriza secundă, atunci când am introdus trei jucători. Am început să jucam mai bine în atac.

Marius Şumudică şi-a ieşit din minţi şi i-a făcut praf pe jucătorii lui Gaziantep

Am marcat două goluri în 8 minute. Nu am putut profita de 6 ocazii clare. Am ratat și un penalty. Daca am fi putut termina prima repriză cu un gol, în partea a doua ar fi fost altceva pentru noi. Nu este ușor să revii de la 3-0. Îmi felicit jucătorii pentru lupta din repriza secundă.