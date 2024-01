Mesajul apărut pe contul lui Pele, imediat după anunțul tragic al morții lui Franz Beckenbauer - Antena Sport

Reclamă

„Au fost mai mult decât buni prieteni. Regele Pele îl numea pe Beckenbauer <frate>. Au fost coechipieri, în perioada în care au jucat pentru New York Cosmos, două legende ale unei prietenii frumoase și rare de-a lungul vieții. Este o despărțire dureroasă pentru toți cei care iubesc fotbalul. Totuși, sperăm că va fi o reuniune frumoasă în rai. Mulțumim pentru tot, Beckenbauer”, a fost mesajul postat pe contul de Twitter al lui Pele.

Eram muito mais que bons amigos. Rei Pelé chamava Beckenbauer de irmão. Parceiros de time, quando jogaram juntos no New York Cosmos, as duas lendas nutriram uma linda e rara amizade, ao longo de toda a vida. Essa é uma despedida difícil para quem ama o futebol. Todavia, esperamos… pic.twitter.com/JeLkbuMKjZ

„Împăratul a murit. Germania îşi ia adio de la unul dintre cei mai importanţi fotbalişti”, a fost vestea tragică anunţată de sursa citată anterior.

În ultimii ani starea, fostul mare fotbalist a avut grave probleme medicale. Acesta suferise un infarct ocular, mai multe operaţii la inimă. La acestea se adăuga boala Parkinson şi demenţa asociată cu care fusese diagnosticat. „Cu profundă tristețe anunțăm că soțul meu și tatăl nostru, Franz Beckenbauer, a murit ieri, duminică, înconjurat de familia sa. Vă rugăm să ne lăsaţi să îl putem plânge în tăcere și să vă abțineți de la a pune întrebări”, a comunicat familia. În documentarul „Beckenbauer”, difuzat la televiziunea germană, fratele fostului internaţional îi îngrijorase pe fani. Walter Beckenbauer vorbise despre starea de sănătate a fratelui său: „Dacă aş spune că este bine, aş minţi, iar mie nu-mi place să mint. Nu se simte bine”.