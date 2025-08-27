Mircea Rednic, demis de la Standard Liege. Antrenorul român a rezistat doar cinci etape - Antena Sport

Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege după doar cinci meciuri oficiale pe banca formației din Belgia. Decizia a fost anunțată în mod oficial de club printr-un comunicat emis în urmă cu puțin timp.

Înlocuitorul său va fi Vincent Euvrard, tehncianul ultimei clasate din același campionat, Dender EH.

Rednic, OUT de la Standard Liege după doar cinci meciuri oficiale

“Conducerea lui Standard Liege l-a informat pe Mircea Rednic în această dimineață că încheie colaborarea cu efect imediat. Îi mulțumim pentru munca depusă din iunie“, au scris valonii într-un comunicat oficial.

Adus la Standard Liege în urmă cu aproximativ două luni, antrenorul de 63 de ani născut la Hunedoara a disputat înainte de startul campionatului patru amicale în care nu a pierdut în niciun meci. A urmat startul de sezon în Jupiler Pro League, unde după primele trei etape echipa valonă avea șapte puncte, inclusiv o victorie cu Genk, una dintre echipele de top ale campionatului.

Rednic a pierdut ulterior următoarele două meciuri, ambele la scor de neprezentare, cu Royale Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge. După partida din etapa a cincea, antrenorul român nu și-a menajat jucătorii și a ținut să îi critice în fața jurnaliștilor.