Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă! - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) a fost introdus pe teren de antrenorul Peter Bosz în minutul 60 al meciului cu Groningen. Jucătorul naţionalei a marcat golul victoriei lui PSV în minutul 76.
Groningen a deschis scorul în minutul 17, prin Taha, PSV egalând în minutul 65, prin Ismael Saibari. Man a intervenit după o lovitură de cap, în urma unui corner, driblând portarul şi marcând cu poarta goală.
Nota lui Dennis Man după Groningen – PSV 1-2, meci în care i-a adus victoria campioanei Olandei
Flashscore.ro i-a acordat nota 7.7 lui Dennis Man pentru prestaţia lui din meciul cu Groningen. Sofascore.ro l-a notat pe român cu 7.3.
Dennis Man are 4 goluri şi 6 assist-uri în cele 16 partide în care a evoluat pentru PSV în campionat. Man a marcat şi în singurul meci în care a jucat în Cupa Olandei. Totodată, are 2 goluri în 8 meciuri în Champions League, ambele în victoria incredibilă, cu 6-2, a lui PSV cu Napoli.
Dennis Man este cotat de către transfermarkt.com la 13 milioane de euro. Cota internaţionalului român a crescut la PSV. Campioana Olandei l-a cumpărat cu 8.5 milioane de euro de la Parma, atunci când Man era cotat la 10 milioane de euro. Man a avut o perioadă mai slabă la Parma înainte de transfer.
Man e unul dintre jucătorii-cheie ai naţionalei României. Pentru tricolor el a evoluat în 43 de meciuri, marcând 11 goluri.
După 22 de etape disputate, PSV e lider autoritar în campionatul Olandei, cu 59 de puncte, cu 17 puncte peste ocupanta locului 2, Feyenoord.
