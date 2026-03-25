E oficial! Finala Cupei Africii a ajuns pe masa TAS, după ce Maroc a câștigat trofeul la masa verde

Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 19:41

Jucătorii Senegalului, la parada organizată după triumful din finala AFCON 2025 / Profimedia

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat în cursul zilei de 25 martie, miercuri, că a primit apelul Federației Senegaleze de Fotbal ca urmare a victoriei Marocului la masa verde din finala Cupei Africii pe Națiuni din 2025. Încă de când Comisia de Apel a CAF (Confederația Afircană de Fotbal) a decis pe 17 martie că Maroc este campioană continentală în detrimentul “leilor din Teranga”, se știa că tot cazul va ajunge pe masa forului de la Lausanne.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Comunicatul oficial emis de TAS privind finala Cupei Afrcii pe Națiuni

La opt zile distanță de la decizia Comisisiei de Apel, TAS a admis apelul senegalezilor și a confirmat startul procedurilor formale privind procesul. Conform documentului apărut pe site-ul oficial al forului, momentan nu este cunoscută data la care va fi emisă o decizie.

Apelul prevede o decizie luată de CAF pe 17 martie 2026, care declară că echipa națională a Senegalului a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON) 2025 la masa verde, iar victoria a fost acordată echipei naționale a Marocului cu scorul de 3-0.

Înregistrat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pe 25 martie 2025, apelul concluzionează că decizia CAF ar trebui să fie întoarsă, iar Federația Senegaleză de Fotbal trebuie să fie declarată câștigătoarea AFCON.

În acest moment al procedurii, încă nu e posibil să anticipezi termenul limită al procedurii, dar nici să indice când vor fi programate audierile“, se arată în comunicatul forului din Elveția.

Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal

Finala Cupei Africii din 2026 a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.

După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.

