Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor - Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului - Antena Sport

Ianis Hagi a fost titular în meciul dintre Kocaelispor şi Alanyaspor, din etapa a 10-a a campionatului Turciei. Din nefericire pentru cei doi români care evoluează la Alanyaspor, gazdele s-au impus cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a evoluat timp de 81 de minute în partida de pe terenul celor de la Alanyaspor, în timp ce Umit Akdag, celălalt fotbalist român de la echipă, a fost integralist.

Ianis Hagi, fără reuşite notabile în Kocaelispor – Alanyaspor 2-0

Nu a fost o după-amiază prea bună pentru echipa lui Hagi şi Akdag. Ambele goluri marcate de gazde au venit în repriza secundă. Mai întâi, Bingol a înscris în minutul 63, pentru ca scorul final să fie stabilit de Dursun, în minutul 88.

Pentru prestaţia din meciul cu Kocaelispor, Ianis Hagi a primit nota 6,8 din partea celor de la Flashscore, pentru cele 81 de minute jucate. El a avut şi un şut pe poartă, iar 14 din cele 15 pase ale sale au fost reuşite.

În ceea ce îl priveşte pe Umit Akdag, el a primit nota 6,7 din partea Flashscore. Fundaşul stânga a fost integralist şi a avut 9 respingeri şi o intercepţie în meciul de pe terenul celor de la Kocaelispor.