Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor - Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului - Antena Sport

Publicat: 25 octombrie 2025, 19:06

Ianis Hagi, la Alanyaspor / Instagram

Ianis Hagi a fost titular în meciul dintre Kocaelispor şi Alanyaspor, din etapa a 10-a a campionatului Turciei. Din nefericire pentru cei doi români care evoluează la Alanyaspor, gazdele s-au impus cu 1-0.

Ianis Hagi a evoluat timp de 81 de minute în partida de pe terenul celor de la Alanyaspor, în timp ce Umit Akdag, celălalt fotbalist român de la echipă, a fost integralist.

Ianis Hagi, fără reuşite notabile în Kocaelispor – Alanyaspor 2-0

Nu a fost o după-amiază prea bună pentru echipa lui Hagi şi Akdag. Ambele goluri marcate de gazde au venit în repriza secundă. Mai întâi, Bingol a înscris în minutul 63, pentru ca scorul final să fie stabilit de Dursun, în minutul 88.

Pentru prestaţia din meciul cu Kocaelispor, Ianis Hagi a primit nota 6,8 din partea celor de la Flashscore, pentru cele 81 de minute jucate. El a avut şi un şut pe poartă, iar 14 din cele 15 pase ale sale au fost reuşite.

În ceea ce îl priveşte pe Umit Akdag, el a primit nota 6,7 din partea Flashscore. Fundaşul stânga a fost integralist şi a avut 9 respingeri şi o intercepţie în meciul de pe terenul celor de la Kocaelispor.

Pentru moment, Alanyaspor rămâne pe locul 8 în Turcia după 10 meciuri disputate în actualul sezon, cu 13 puncte, cel puţin până la meciul de duminică dintre Genclerbirligi şi Konyaspor. Oaspeţii de mâine se află pe locul 9 şi au 11 puncte.

Pentru cei doi români urmează acum meciul din Cupa Turciei de pe terenul celor de la Bursa Yildirimspor, după care vor primi etapa viitoare vizita celor de la Gaziantep.

Acestea e al doilea meci la rând fără contribuţie al lui Ianis Hagi. Înainte de pauza internaţională, el a marcat un gol superb din lovitură liberă şi a pasat decisiv în meciul cu Genclerbirligi. Ulterior, la echipa naţională, el a marcat în amicalul cu Moldova, după care a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, care a adus victoria împotriva Austriei.

