Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur

Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur

Publicat: 9 septembrie 2025, 21:03

Vinicius şi Florentino Perez / Profimedia

Conform cotidianului spaniol Marca, organizatorii ceremoniei de decernare a Balonului de Aur 2025 se aşteaptă ca Real Madrid să boicoteze pentru a a doua oară evenimentul.

Şansele ca Real Madrid să participe la următoarea ceremonie de decernare a Balonului de Aur, găzduită de Ruud Gullit şi Kate Scott, sunt în scădere. Potrivit Marca, niciun jucător, manager sau reprezentant al clubului spaniol nu este aşteptat să participe la Théâtre du Châtelet, din Paris, pe 22 septembrie. Anul trecut, echipa madrilenă îşi anulase deja apariţia în ultimul moment, în principal din cauza faptului că Rodri a câştigat Balonul de Aur în faţa lui Vinicius Junior.

Marca: Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur

Pe 7 august, cei 30 de finalişti dezvăluiţi de France Football au inclus trei jucători ai echipei Real Madrid (Kylian Mbappe, Jude Bellingham şi Vinicius Junior). În celelalte categorii, Thibaut Courtois este nominalizat la Trofeul Yachine, premiul pentru cel mai bun portar, iar Caroline Weir se numără printre pretendentele la Balonul de Aur feminin.

De la prima ediţie din 1956, jucătorii legitimaţi la Real Madrid au câştigat de nouă ori trofeul Balonul de Aur.

 

