"Nu se aseamănă cu PSG!" Kylian Mbappe, avertizat după transferul la Real Madrid! Un fost star a tras semnalul de alarmă - Antena Sport

Kylian Mbappe, avertizat după transferul la Real Madrid! Kylian Mbappe / Profimedia Kylian Mbappe a fost avertizat după transferul la Real Madrid! Fostul mare internațional Nicolas Anelka a venit cu un mesaj important pentru campionul mondial din 2018. Anelka, retras în 2016, a avut o carieră fabuloasă de fotbalist. Acesta a jucat la cluburi uriașe, precum: PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea sau Juventus. Kylian Mbappe, avertizat după transferul la Real Madrid! Având în vedere că are o experiență uriașă la cel mai înalt nivel, Anelka i-a transmis lui Mbappe un mesaj important. Acesta a spus că niciun jucător nu este mai presus de club. Totuși, fostul internațional a spus că Mbappe nu va avea mari probleme de adaptare, având în vedere că deja vorbește limba spaniolă. „Nici un jucător nu este mai presus de club. În orice caz, nu de aceea este acolo. Real Madrid nu se aseamănă cu PSG. La Paris, Kylian a ajuns de tânăr într-un club care nu are aceeași istorie. Realul are un trecut mult mai mare. Dar nu cred că există niciun risc ca el să se simtă mai puternic decât clubul.

Nu am ce sfaturi să-i dau, pentru că deja vorbește spaniola. Deci partea grea s-a terminat. Când am fost la Arsenal și apoi la Real Madrid a trebuit să învăț engleza și apoi spaniola. Asta încetinește întotdeauna un pic adaptarea. El nu trebuie să aștepte. Este deja gata. Se pregătește de ani de zile să joace în Spania sau Anglia. Totul este făcut și gândit pentru a avea succes. Deci nu are nevoie de sfatul meu. El a planificat totul”, a spus Anelka, citat de as.com.

Kylian Mbappe, discurs furibund după plecarea de la PSG şi transferul la Real Madrid

Kylian Mbappe a susţinut prima conferinţă de presă, după transferul la Real Madrid. Acesta s-a declarat extrem de bucuros de faptul că va evolua la echipa pe care o susţine încă din copilărie, mărturisind că i s-a îndeplinit un vis.

De asemenea, Mbappe a oferit declaraţii şi despre situaţia pe care a traversat-o la PSG. Acesta a fost „ameninţat” că nu va mai juca la campioana Franţei, în sezonul recent încheiat, dat fiind faptul că a refuzat să-şi mai prelungească înţelegerea.

Mbappe a dezvăluit că a fost salvat de antrenorul echipei, Luis Enrique, şi de directorul sportiv al francezilor, Luis Campis, după ce a fost exclus din lotul campioanei Franţei. „Am vrut să mă exprim înainte de a începe această conferință de presă. Toată lumea știe pe acum, voi fi jucătorul lui Real Madrid pentru cel puțin 5 sezoane. Credeam că nu voi juca, dar din momentul în care am pășit pe teren, consider că a fost un sezon de succes. Sunt chiar mai mândru de acest sezon știind prin ce a trebuit să trec. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun fotbal al meu, cred că este cel mai bun sezon din cariera mea. Mi-au spus-o în față (n.r. – conducătorii), mi-au vorbit atât de violent încât eram convins că nu voi juca. Luis Enrique și Luis Campos m-au salvat. Fără ei, nu aș mai fi pășit niciodată pe teren pentru PSG. De asta ambiția mea a fost la alt nivel în acest sezon. Jocul meu nu a fost la aceleași standarde, dar m-am simțit mândru doar să joc, să leg meciurile și să câștig trofee. Anul viitor, un astfel de sezon nu mă va mai satisface”, a spus Mbappe, citat de lequipe.fr.