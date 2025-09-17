O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: "Știe deja că nu îmi place" - Antena Sport

O vedetă de la Real Madrid a venit cu un mesaj direct pentru Xabi Alonso. Declarația a fost făcută după primul meci din UEFA Champions League, câștigat de „galactici” cu scorul de 2-1.
Federico Valverde a vorbit la finalul duelului menționat anterior. Acesta a fost întrebat dacă preferă să joace pe poziția de fundaș dreapta și a transmis un mesaj direct.
Federico Valverde, mesaj direct pentru Xabi Alonso după Real Madrid – Olympique Marseille 2-1
Pe poziția de fundaș dreapta a fost titluar Trent Alexander Arnold, care a fost înlocuit încă din minutul 5, după ce a acuzat probleme medicale. Cel intrat în locul englezului, Dani Carvajal, a văzut cartonașul roșu în minutul 72.
Astfel, pentru următorul duel din UEFA Champions League, cu Kairat Almaty, Federico Valverde ar putea fi prezent partea dreaptă a apărării lui Xabi Alonso.
După meciul cu Marseille, Federico Valverde a explicat faptul că Xabi Alonso știe deja că nu preferă să joace pe poziția de fundaș dreapta:
”Să joc fundaș dreapta? Cred că mă descurc bine la mijloc. Am concurat la mijloc cu unii dintre cei mai buni jucători din lume și am reușit să-mi câștig locul alături de Modric, Kroos și Casemiro.
Simt că în momentul de față sunt unul dintre pilonii liniei de mijloc a lui Real Madrid. Antrenorul știe deja că nu îmi place să joc fundaș dreapta. Dar sunt mereu disponibil pentru orice are nevoie echipa”, a spus Federico Valverde, citat de MadridXtra.
Federico Valverde a mai fost utilizat ca fundaș dreapta atât sub comanda lui Carlo Ancelotti, cât și sun cea a lui Zinedine Zidane. Acesta s-a descurcat excelent atunci când a acoperit postul respectiv.
- Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev
- Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia
- Probleme pentru Laurențiu Reghecampf la noua echipă din Sudan: “E arogant, secundul n-are cuvânt”
- Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut”
- Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami