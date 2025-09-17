O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: "Știe deja că nu îmi place" - Antena Sport

Închide meniul
O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: “Știe deja că nu îmi place”

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 18:03

Profimedia Images

O vedetă de la Real Madrid a venit cu un mesaj direct pentru Xabi Alonso. Declarația a fost făcută după primul meci din UEFA Champions League, câștigat de „galactici” cu scorul de 2-1.

Federico Valverde a vorbit la finalul duelului menționat anterior. Acesta a fost întrebat dacă preferă să joace pe poziția de fundaș dreapta și a transmis un mesaj direct.

Federico Valverde, mesaj direct pentru Xabi Alonso după Real Madrid – Olympique Marseille 2-1

Pe poziția de fundaș dreapta a fost titluar Trent Alexander Arnold, care a fost înlocuit încă din minutul 5, după ce a acuzat probleme medicale. Cel intrat în locul englezului, Dani Carvajal, a văzut cartonașul roșu în minutul 72.

Astfel, pentru următorul duel din UEFA Champions League, cu Kairat Almaty, Federico Valverde ar putea fi prezent partea dreaptă a apărării lui Xabi Alonso.

După meciul cu Marseille, Federico Valverde a explicat faptul că Xabi Alonso știe deja că nu preferă să joace pe poziția de fundaș dreapta:

”Să joc fundaș dreapta? Cred că mă descurc bine la mijloc. Am concurat la mijloc cu unii dintre cei mai buni jucători din lume și am reușit să-mi câștig locul alături de Modric, Kroos și Casemiro.

Simt că în momentul de față sunt unul dintre pilonii liniei de mijloc a lui Real Madrid. Antrenorul știe deja că nu îmi place să joc fundaș dreapta. Dar sunt mereu disponibil pentru orice are nevoie echipa”, a spus Federico Valverde, citat de MadridXtra.

Federico Valverde a mai fost utilizat ca fundaș dreapta atât sub comanda lui Carlo Ancelotti, cât și sun cea a lui Zinedine Zidane. Acesta s-a descurcat excelent atunci când a acoperit postul respectiv.

