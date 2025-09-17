Lovitură pentru Trent Alexander-Arnold! Cât va lipsi starul lui Real Madrid - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold a rezistat doar 5 minute în meciul dintre Real Madrid şi Olympique Marseille, câştigat de madrileni cu 2-1. Fundaşul englez s-a accidentat şi a fost nevoit să părăsească terenul, fiind înlocuit cu Dani Carvajal, cel care avea să fie eliminat în repriza a doua pentru că şi-a lovit un adversar.

A doua zi după meci, englezul a efectuat mai multe teste şi Real Madrid a anunţat că este vorba de o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng.

Trent Alexander-Arnold, out între 6 şi 8 săptămâni după ce s-a accidentat în Real Madrid – Marseille 2-1

“După testele efectuate astăzi asupra jucătorului nostru Trent Alexander-Arnold de către Serviciile Medicale ale Real Madrid, i-a fost diagnosticată o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng. Evoluția sa va fi monitorizată”, a anunţat Real Madrid, prin intermediul unui comunicat.

Real Madrid nu a spus nimic despre perioada în care Trent va fi indisponibil, dar presa din Spania a venit cu un verdict dur. În urma acestei accidentări, Trent va lipsi între 6 şi 8 săptămâni.