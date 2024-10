Panserraikos - AEK 1-0! O nouă surpriză în Grecia! Programul complet al etapei - Antena Sport

Panserraikos - AEK LIVE VIDEO AEK Atena / Profimedia Meciul Panserraikos – AEK, încheiat cu scorul de 1-0, a fost transmis în format LIVE VIDEO, în AntenaPLAY. Ocupanta locului 3 a jucat în deplasare, pe terenul celor de Panserraikos. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ AEK Atena a ratat ocazia de a urca pe primul loc în campionat. Singurul gol al partidei care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY a fost marcat de Jefte Betancor, în minutul 23, din lovitură de la 11 metri. LIVE VIDEO | Panserraikos – AEK 1-0, în AntenaPLAY Min. 23: Panserraikos – AEK 1-0! Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a transformat o lovitură de la 11 metri. Min. 1: A început meciul! Echipele de start: Reclamă

Panserraikos: Gugeshashvili – Gelin, Bergstorm – Davidson, Deligiannidis, Terzic, Staikos, Fares – Tomas – Deletic, Betancor.

AEK: Strakosha – Odubajo, Vida, Moukoudi, Hajsafi – Szymanski, Pereyra – Lamela, Garcia, Gacinovic – Pierrot.

AEK are deja două meciuri la rând fără victorie. După înfrângerea de pe terenul lui Panetolikos, scor 0-1, a urmat remiza de pe teren propriu cu echipa lui Răzvan Lucescu, scor 1-1.

Ocupanta locului 10 în Grecia, Panserraikos vine după victoria de pe terenul lui Volos, vecina de clasament. Celelalte echipe mari ale Greciei vor juca duminică. Echipa lui Răzvan Lucescu şi campioana en-titre, PAOK, va primi vizita celor de la OFI, de la ora 21:00. Până la acel meci, Olympiacos va merge pe terenul lui Asteras, de la ora 17:00, în timp ce Panathinaikos va primi vizita lui Aris, de la ora 18:00. Programul complet al etapei Sâmbătă 20:00: Panserraikos – AEK Duminică 17:00: Asteras – Olympiacos

18:00: Panathinaikos – Aris

21:00: PAOK – OFI Răzvan Lucescu a anunţat în ce condiţii îşi dă demisia de la PAOK Lucescu Jr a precizat că este gata oricând să îşi facă bagajele şi să plece de la Salonic, dacă patronul îi va cere asta. Pentru PAOK urmează confruntarea cu OFI, care va fi duminică, de la ora 21:00, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. „Când faci atât de multe schimbări, în principiu porneşti de la zero, poate chiar mai în urmă. E nevoie de timp, nu se întâmplă lucrurile peste noapte. Relaţiile de joc trebuie reluate. Indiferent de calitatea jucătorilor, aceştia vin din culturi diferite… unii din estul Europei, alţii din nord-vest. Am fost norocoşi să intrăm în Europa League, norocoşi să avem baza de anul trecut şi un mod de a juca.

Am avut meciuri europene în care am făcut greşeli şi le-am plătit. Aşa se întâmplă când construieşti o echipă. Nu am nicio problemă să îmi fac bagajele pentru Bucureşti dacă unii nu înţeleg procesul. Sunt calm la minte şi la suflet, am arătat ce sunt capabil să fac. Dacă cineva nu este fericit, pot pleca.

Nu pot spune că putem obţine titlul sau să câştigăm Europa League, dar spun că vom lucra pentru asta. Trebuie să avem un echilibru şi să nu ne batem joc de munca pe care o facem, punând o presiune enormă asupra echipei. Aşa nu putem crea relaţii adecvate, afectează echipa. Echilibrul a fost punctul nostru forte„, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit msn.com.

