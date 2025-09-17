Probleme pentru Laurențiu Reghecampf la noua echipă din Sudan: "E arogant, secundul n-are cuvânt" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a ajuns în această vară în Sudan la Al-Hilal Omdurman, iar situația sa de la club nu este una “roz” după primele meciuri. Potrivit unui jurnalist aflat în țara din Africa, tehnicianul român își tratează greșit atât jucătorii, cât și membrii din staff.
În relatarea sa, omul de presă a punctat și modul în care a pregătit “Reghe” finala CECAFA, turneul regional care implică echipe din centrul și estul continentului.
Reghecampf, contestat în Sudan
În ceea ce privește situația tensionată cu staff-ul, jurnalistul Mohammed Al-Jazouli a punctat cum Reghecampf își ignoră secundul și restul de oameni din jurul clubului care sunt originari din Sudan. S-a ajuns inclusiv la concluzia că antrenorul de 49 de ani ar avea o problemă cu cei din statul în cauză.
“Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful.
Reghecampf are o problemă cu localnicii. E arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați. Așa se explică și faptul că secundul său din acte, Khaled Bakhit, n-are niciun cuvânt de spus“, a scris jurnalistul, potrivit sport.ro.
Reghecampf a fost criticat și pentru modul în care a judecat finala pierdută în CECAFA contra celor de la Singida Black Stars, scor 1-2. Antrenorul român nu și-ar fi analizat cum trebuie adversara și l-a scos din poartă pe goalkeeper-ul care era în forma din cauza unor conflicte personale.
“Laurențiu Reghecampf, prin comportamentul său iresponsabil, e vinovat pentru ce s-a întâmplat în finala pierdută cu Singida Black Stars. Din cauza conflictului său cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, pe teren a fost trimis Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus.
Mai grav e că, înaintea meciului, Reghecampf nu a analizat adversara din finală. Oamenii din interiorul clubului ne-au spus că antrenorul român n-a vizionat nici măcar un meci jucat de formația din Tanzania“, a continuat jurnalistul.
Reghecampf a ajuns în această vară la Al-Hilal Omdurman în luna august, după ce ultima oară o pregătise pe Esperance Tunis.
