Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man

PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 9:48

Comentarii
PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man

Profimedia

PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formaţia Sparta Rotterdam, sâmbătă, în prima etapă a noii ediţii din Eredivisie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Debutantul Ruben van Bommel, fiul fostului jucător şi antrenor al lui PSV, Mark van Bommel, a deschis scorul în minutul 3, celelalte goluri fiind marcate de Ivan Perisic (40), Sergino Dest (45+2), Joez Veerman (50), Guns Til (70) şi Yarek Gasiorowski (77) pentru învingători, respectiv Sayf Ltaief (63).

PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam, în prima etapă din Olanda

O victorie la fel de categorică a obţinut şi NEC Nijmegen, care s-a impus în faţa propriilor suporteri, cu scorul de 5-0, în partida cu Excelsior Rotterdam, prin dubla lui Koki Ogawa (52, 59) şi reuşitele lui Dirk Proper (14), Bryan Linssen (67) şi Tjarona Chery (82 din penalty).

De amintit este faptul că la PSV este așteptat Dennis Man. Recent, Fabrizio Romano a anunțat un „acord total” între formația batavă și Parma, pentru transferul românului.

Rezultate înregistrate în prima etapă a campionatului Olandei:

Reclamă
Reclamă

Vineri

Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles 2-2

Sâmbătă

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

NEC Nijmegen – Excelsior Rotterdam 5-0
Feyenoord Rotterdam – NAC Breda 2-0
SC Heerenveen – FC Volendam 1-1
PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam 6-1

Duminică au loc meciurile FC Zwolle – FC Twente, Ajax Amsterdam – Telstar, AZ Alkmaar – FC Groningen şi FC Utrecht – Heracles Almelo.

Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat

Olandezii au reacționat după ce au aflat suma pe care PSV o plătește pentru transferul lui Dennis Man, de la Parma. Aceștia au transmis un mesaj direct, după ce Fabrizio Romano a făcut dezvăluirea.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul italian, formația din Eindhoven va achita suma de 8,5 milioane de euro în schimbul românului. În opinia olandezilor, prețul este unul „piperat”, având în vedere că Man va fi, în opinia lor, rezervă la PSV.

„Cred că 8,5 milioane este o sumă mare pentru un al șaptelea atacant! Cel puțin, pe hârtie, așa ar fi. Dar, probabil, el va fi a doua opțiune pentru extrema ocupată de Ivan Peresic.

Totuși, românul are un dribling decent”, au notat olandezii de la Voetbal Primeur.

PSV Eindhoven va fi a 4-a echipă de seniori din cariera lui Dennis Man. Românul a mai fost legitimat, în trecut, la UTA și FCSB, iar, în 2021, a făcut pasul la Parma. La momentul respectiv, „cruciații” îi plăteau suma de 12,6 milioane de euro lui Gigi Becali, pentru transferul românului.

La Parma, Dennis Man a adunat 142 de meciuri, în care a marcat de 28 de ori și a oferit 17 pase decisive. În momentul de față, jucătorul cu 35 de selecții și 9 goluri la echipa națională a României este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Fanatik.ro
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
13:22
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior
13:21
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
12:10
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon
11:44
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat