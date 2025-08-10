PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man - Antena Sport

PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formaţia Sparta Rotterdam, sâmbătă, în prima etapă a noii ediţii din Eredivisie.
Debutantul Ruben van Bommel, fiul fostului jucător şi antrenor al lui PSV, Mark van Bommel, a deschis scorul în minutul 3, celelalte goluri fiind marcate de Ivan Perisic (40), Sergino Dest (45+2), Joez Veerman (50), Guns Til (70) şi Yarek Gasiorowski (77) pentru învingători, respectiv Sayf Ltaief (63).
PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam, în prima etapă din Olanda
O victorie la fel de categorică a obţinut şi NEC Nijmegen, care s-a impus în faţa propriilor suporteri, cu scorul de 5-0, în partida cu Excelsior Rotterdam, prin dubla lui Koki Ogawa (52, 59) şi reuşitele lui Dirk Proper (14), Bryan Linssen (67) şi Tjarona Chery (82 din penalty).
De amintit este faptul că la PSV este așteptat Dennis Man. Recent, Fabrizio Romano a anunțat un „acord total” între formația batavă și Parma, pentru transferul românului.
Rezultate înregistrate în prima etapă a campionatului Olandei:
Vineri
Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles 2-2
Sâmbătă