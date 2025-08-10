PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man - Antena Sport

NEC Nijmegen – Excelsior Rotterdam 5-0

Feyenoord Rotterdam – NAC Breda 2-0

SC Heerenveen – FC Volendam 1-1

PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam 6-1

Duminică au loc meciurile FC Zwolle – FC Twente, Ajax Amsterdam – Telstar, AZ Alkmaar – FC Groningen şi FC Utrecht – Heracles Almelo.

Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat

Olandezii au reacționat după ce au aflat suma pe care PSV o plătește pentru transferul lui Dennis Man, de la Parma. Aceștia au transmis un mesaj direct, după ce Fabrizio Romano a făcut dezvăluirea.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul italian, formația din Eindhoven va achita suma de 8,5 milioane de euro în schimbul românului. În opinia olandezilor, prețul este unul „piperat”, având în vedere că Man va fi, în opinia lor, rezervă la PSV.

„Cred că 8,5 milioane este o sumă mare pentru un al șaptelea atacant! Cel puțin, pe hârtie, așa ar fi. Dar, probabil, el va fi a doua opțiune pentru extrema ocupată de Ivan Peresic.

Totuși, românul are un dribling decent”, au notat olandezii de la Voetbal Primeur.

PSV Eindhoven va fi a 4-a echipă de seniori din cariera lui Dennis Man. Românul a mai fost legitimat, în trecut, la UTA și FCSB, iar, în 2021, a făcut pasul la Parma. La momentul respectiv, „cruciații” îi plăteau suma de 12,6 milioane de euro lui Gigi Becali, pentru transferul românului.

La Parma, Dennis Man a adunat 142 de meciuri, în care a marcat de 28 de ori și a oferit 17 pase decisive. În momentul de față, jucătorul cu 35 de selecții și 9 goluri la echipa națională a României este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.