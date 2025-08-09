Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat - Antena Sport

Olandezii au reacționat după ce au aflat suma pe care PSV o plătește pentru transferul lui Dennis Man, de la Parma. Aceștia au transmis un mesaj direct, după ce Fabrizio Romano a făcut dezvăluirea.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul italian, formația din Eindhoven va achita suma de 8,5 milioane de euro în schimbul românului. În opinia olandezilor, prețul este unul „piperat”, având în vedere că Man va fi, în opinia lor, rezervă la PSV.

Cum au reacționat olandezii după ce au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man

„Cred că 8,5 milioane este o sumă mare pentru un al șaptelea atacant! Cel puțin, pe hârtie, așa ar fi. Dar, probabil, el va fi a doua opțiune pentru extrema ocupată de Ivan Peresic.

Totuși, românul are un dribling decent”, au notat olandezii de la Voetbal Primeur.

PSV Eindhoven va fi a 4-a echipă de seniori din cariera lui Dennis Man. Românul a mai fost legitimat, în trecut, la UTA și FCSB, iar, în 2021, a făcut pasul la Parma. La momentul respectiv, „cruciații” îi plăteau suma de 12,6 milioane de euro lui Gigi Becali, pentru transferul românului.