Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat - Antena Sport

Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 16:19

Profimedia

Olandezii au reacționat după ce au aflat suma pe care PSV o plătește pentru transferul lui Dennis Man, de la Parma. Aceștia au transmis un mesaj direct, după ce Fabrizio Romano a făcut dezvăluirea.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul italian, formația din Eindhoven va achita suma de 8,5 milioane de euro în schimbul românului. În opinia olandezilor, prețul este unul „piperat”, având în vedere că Man va fi, în opinia lor, rezervă la PSV.

Cum au reacționat olandezii după ce au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man

„Cred că 8,5 milioane este o sumă mare pentru un al șaptelea atacant! Cel puțin, pe hârtie, așa ar fi. Dar, probabil, el va fi a doua opțiune pentru extrema ocupată de Ivan Peresic.

Totuși, românul are un dribling decent”, au notat olandezii de la Voetbal Primeur.

PSV Eindhoven va fi a 4-a echipă de seniori din cariera lui Dennis Man. Românul a mai fost legitimat, în trecut, la UTA și FCSB, iar, în 2021, a făcut pasul la Parma. La momentul respectiv, „cruciații” îi plăteau suma de 12,6 milioane de euro lui Gigi Becali, pentru transferul românului.

La Parma, Dennis Man a adunat 142 de meciuri, în care a marcat de 28 de ori și a oferit 17 pase decisive. În momentul de față, jucătorul cu 35 de selecții și 9 goluri la echipa națională a României este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven

Transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven e aproape finalizat. Tricolorul în vârstă de 26 de ani urmează să schimbe campionatul după ce nu a mai intrat în vederile echipei din Serie A. Cele două formaţii au bătut palma şi internaţionalul român va evolua în Champions League.

Dennis Man este ca şi transferat de la Parma la PSV Eindhoven. Clubul olandez este în discuții cu Parma și pare doar o chestiune de ore până când internaționalul român va semna noul contract.

Dennis Man urmează să zboare către Eindhoven și să pună la cale ultimele detalii ale mutării. Fotbalistul român va semna până în 2028 și va avea opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Mai mult, presa internaţională a aflat ce salariu va avea internaţionalul român în Eredivisie.

Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro și va intra direct în topul veniturilor la PSV. Asta în condiţiile în care cel mai mare venit îi aparține lui Sergino Dest, care este remunerat cu 3,92 milioane de euro anual.

Topul salariilor la PSV:

  • Dest – 3.92 milioane de euro anual
  • Pepi – 2,35 milioane de euro
  • Til – 2.35 milioane de euro
  • Schouten – 1,96 milioane de euro
  • Veerman – 1,96 milioane de euro
  • Man – 1,7 milioane de euro
