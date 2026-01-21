Qarabag a obţinut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor - Antena Sport

Qarabag a trecut de Eintracht Frankfurt, scor 3-2, iar victoria e una importantă pentru clubul din Azerbaidjan, iar jucătorii au început dejă sărbătoarea.

Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale.

Qarabag s-a impus cu 3-2 în meciul de pe teren propriu cu Frankfurt, în care oaspeţii au condus cu 2-1 şi golul de 3-2 a venit în minutul 90+4. Qarabag a înscris prin Duran ‘4, ’80 şi Mustafazade ‘90+4. Pentru Frankfurt au marcat Can Uzun ’10 şi Chaibi ’78 (penalti).

În acest moment, Qarabag se află pe locul 19, cu 10 puncte acumulate. Azerii nu mai au cum să piardă calificarea, asigurându-și un loc din cele 16 care asigură participarea în primăvara europeană.