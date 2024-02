Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei cu PAOK! Românul, confruntare "de foc" cu Fatih Terim pentru finală - Antena Sport

Printre cei mai vehemenţi a fost chiar Fatih Terim. „Împăratul” a fost oprit cu greu şi a fost surprins de camerele TV în timp ce îl înjura pe Răzvan Lucescu.

”Nenorocitul dracului”, ar fi spus Terim în faţa antrenorului român. Nedumerit, Lucescu nu i-a răspuns rivalului său.

Panathinaikos a restabilit egalitatea după pauză, dintr-un penalty transformat în gol de Bakasetas. Totuşi, Despodov a reuşit „dubla” cinci minute mai târziu şi a readus-o pe PAOK pe primul loc în Grecia.

„Nu am meritat să câştigăm. Din păcate, nu am jucat bine. Am fost putut obţine un rezultat de egalitate în cele din urmă, dar jocul nostru a fost slab. Nu mi-au plăcut destule lucruri azi„, a declarat Fatih Terim la finalul meciului, potrivit sport24.gr.