Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul "Superligii" - Antena Sport

Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP.

După hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 2023, este rândul justiţiei spaniole şi al tribunalului comercial din Madrid să confirme în apel că instanţa europeană de fotbal a „abuzat de poziţia sa dominantă” împiedicând crearea concretă a proiectului Super Ligii, care a fost aproape de a schimba viitorul fotbalului european în 2021.

Justiţia din Spania i-a dat dreptate lui Real Madrid, în procesul cu UEFA

„UEFA şi FIFA au abuzat de poziţia lor dominantă (…) atribuindu-şi puterea discreţionară de a interzice participarea (cluburilor europene) la competiţii alternative”, precizează parchetul spaniol într-un document judiciar consultat de Agenţia France Presse, confirmând decizia CJUE.

Printre principalii iniţiatori ai proiectului Super Ligii, care a eşuat complet, Real Madrid a reacţionat rapid la această decizie importantă într-un comunicat:

„Real Madrid C.F. salută faptul că Curtea de Apel din Madrid a respins recursurile depuse de UEFA, RFEF şi Liga, confirmând că UEFA, în cadrul aşa-numitei afaceri Super Liga, a încălcat grav regulile concurenţei libere ale Uniunii Europene, în conformitate cu hotărârea CJUE, abuzând de poziţia sa dominantă”, a subliniat clubul.