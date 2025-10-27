Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia - Antena Sport

Cristi Chivu caută să rezolve problemele pe care Inter le are la mijlocul terenului, iar o soluţie pentru echipa lui este un jucător care acum evoluează la Real Marid, Dani Ceballos.

Potrivit presei din Italia, Chivu ia în serios această pistă, considerând că Andy Diouf, transferat recent cu 20 de milioane de euro, şi Piotr Zielinski nu se ridică la nivelul aşteptărilor. Mutarea la Inter este dată şi de presa spaniolă, care anunţă că şi pentru Dani Ceballos perioda petrecută la Real este pe final! Mijlocașul de 29 de ani nu are un loc în echipa de bază a lui Xabi Alonso, chiar dacă evoluţia lui este apreciată. Totodată, el poate ajunge la un preţ bun la Inter, pentru o sumă înrte 5 şi 10 milioane de euro.

Dani Ceballos a mai evoluat la Betis şi Arsenal (împrumut), şi în pretent se află sub contract cu Real Madrid. Clubul spaniol mai are o propunere şi din Franţa pentru Dani Ceballos, de la Olympique de Marseille, anunţă fichajes.net. Club care vrea să-l ia sub formă de împrumut cu opţiune de transfer. Francezii sunt dispuşi să ofere 7,5 milioane de euro în cazul unei mutări definitive.