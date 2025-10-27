Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia

Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 18:35

Comentarii
Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu caută să rezolve problemele pe care Inter le are la mijlocul terenului, iar o soluţie pentru echipa lui este un jucător care acum evoluează la Real Marid, Dani Ceballos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei din Italia, Chivu ia în serios această pistă, considerând că Andy Diouf, transferat recent cu 20 de milioane de euro, şi Piotr Zielinski nu se ridică la nivelul aşteptărilor. Mutarea la Inter este dată şi de presa spaniolă, care anunţă că şi pentru Dani Ceballos perioda petrecută la Real este pe final! Mijlocașul de 29 de ani nu are un loc în echipa de bază a lui Xabi Alonso, chiar dacă evoluţia lui este apreciată. Totodată, el poate ajunge la un preţ bun la Inter, pentru o sumă înrte 5 şi 10 milioane de euro.

Dani Ceballos a mai evoluat la Betis şi Arsenal (împrumut), şi în pretent se află sub contract cu Real Madrid. Clubul spaniol mai are o propunere şi din Franţa pentru Dani Ceballos, de la Olympique de Marseille, anunţă fichajes.net. Club care vrea să-l ia sub formă de împrumut cu opţiune de transfer. Francezii sunt dispuşi să ofere 7,5 milioane de euro în cazul unei mutări definitive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Observator
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva
Fanatik.ro
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva
20:39
“Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră”
20:30
LIVE TEXTRapid – Unirea Slobozia 1-0. Petrila deschide scorul!
20:14
Vlad Dragomir nu se mai opreşte! Gol şi în deplasarea de la Omonia
20:07
Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând
19:57
Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” Mesaj şi pentru Gigi Becali
19:48
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene