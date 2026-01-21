Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro - Antena Sport

Fenerbahce vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. Fotbalistul a fost dorit şi în România, de Gigi Becali, la FCSB, dar şansele să ajungă în România au fost infime.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, în Turcia se discută transferul jucătorului la Fenerbahce. În mod paradoxal, Umit este avantajat să ajungă la Fener, datorită dublei cetăţenii. Clubul are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire la numărul jucătorilor autohtoni din lot. Astfel că Umit reprezintă o soluţie potrivită pentru Fenerbahce! Alanyaspor, cu care Akdag se află sub contract până în 2028, cere 6.000.000 de euro pentru fotbalistul născut la București.

Umit Akdag are ofertă şi de la Trabzonspor

Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți şi la o altă forță din campionatul turc. Potrivit celor de la 61saat.com, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de patru milioane de euro. Deși e vorba de o sumă importantă, sursa citată menționează că gruparea unde evoluează și Ianis Hagi a solicitat nu mai puțin de șapte milioane de euro pentru român.