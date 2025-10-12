Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu - Antena Sport

Carlo Ancelotti și Fabio Cannavaro sunt două dintre numele noi care au pășit pe scena fotbalului internațional, ultimul fiind instalat chiar recent pe banca selecționatei din Uzbekistan.

Presa din străinătate a publicat sâmbătă un clasament al celor mai bine plătiți antrenori din lume, iar această ierarhia este condusă în prezent de ”Don” Carlo, selecționerul naționalei Braziliei.

Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecționer din lume. Cât încasează Mircea Lucescu

Instalat pe banca naționalei Braziliei în această vară, Carlo Ancelotti este în prezent cel mai bine plătit selecționer la nivel mondial, italianul având un salariu anual de 9,5 milioane de euro.

Podiumul este completat de Thomas Tuchel, care pregătește selecționata Angliei (5,9 milioane de euro pe an), urmat de Julian Nagelsmann, tehnicianul Germaniei (4,9 milioane de euro pe an).

În mod surprinzător, în primii 10 cei mai bine plătiți selecționer din lume nu este Luis de la Fuente, cel care a cucerit Campionatul European alături de naționala Spaniei.