Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu - Antena Sport

Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 16:20

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României / SPORT PICTURES

Carlo Ancelotti și Fabio Cannavaro sunt două dintre numele noi care au pășit pe scena fotbalului internațional, ultimul fiind instalat chiar recent pe banca selecționatei din Uzbekistan.

Presa din străinătate a publicat sâmbătă un clasament al celor mai bine plătiți antrenori din lume, iar această ierarhia este condusă în prezent de ”Don” Carlo, selecționerul naționalei Braziliei.

Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecționer din lume. Cât încasează Mircea Lucescu

Instalat pe banca naționalei Braziliei în această vară, Carlo Ancelotti este în prezent cel mai bine plătit selecționer la nivel mondial, italianul având un salariu anual de 9,5 milioane de euro.

Podiumul este completat de Thomas Tuchel, care pregătește selecționata Angliei (5,9 milioane de euro pe an), urmat de Julian Nagelsmann, tehnicianul Germaniei (4,9 milioane de euro pe an).

În mod surprinzător, în primii 10 cei mai bine plătiți selecționer din lume nu este Luis de la Fuente, cel care a cucerit Campionatul European alături de naționala Spaniei.

De asemenea, în cazul lui Mircea Lucescu, remunerația celui mai titrat antrenor român este mult sub cele primite de majoritatea selecționerilor din lumea întreagă. ”Il Luce” câștigă anual 324.000 de euro pentru a pregăti naționala României.

Clasamentul celor mai bine plătiți 10 selecționeri ai lumii

1. Carlo Ancelotti – Brazilia – 9,5 milioane de euro pe an
2. Thomas Tuchel – Anglia – 5,9 milioane de euro pe an
3. Julian Nagelsmann – Germania – 4,9 milioane de euro pe an
4. Roberto Martinez – Portugalia – 4 milioane de euro pe an
5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milioane de euro pe an
6. Didier Deschamps – Franța – 3,8 milioane de euro pe an
7. Marcelo Bielsa – Uruguay – 3,5 milioane de euro pe an
8. Ronald Koeman – Olanda – 3 milioane de euro pe an
9. Gustavo Alfaro – Paraguay – 2,5 milioane de euro pe an
10. Lionel Scaloni – Argentina – 2,3 milioane de euro pe an

