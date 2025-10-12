Dezvăluirea presei poloneze despre Edi Iordănescu după ce FRF a trimis om la Varşovia - Antena Sport

Presa poloneză a investigat şi ea vizita lui Daniel Stanciu la Varşovia, după ce AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe acesta în oraşul în care antrenează Edi Iordănescu, după anunţul lui Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a transmis că ar putea părăsi naţionala după meciul cu Polonia, iar reprezentanţii FRF au fost puşi pe jar de declaraţia selecţionerului.

Edi Iordănescu îşi doreşte şi el să rămână la Legia

Presa poloneză a scris că nu e posibilă o colaborare între FRF şi Edi Iordănescu în acest moment. De altfel, Legia Varşovia, prin directorul operaţional Fredi Bobic, l-a reconfirmat în funcţie pe Edi Iordănescu.

Polonezii au notat şi că Edi Iordănescu îşi doreşte să rămână la Legia, chiar dacă declaraţiile sale nu transmit pe deplin acest lucru. Fostul selecţioner al României nu ar avea nicio intenţie să o părăsească pe Legia. Aşa cum există o clauză de reziliere în cazul în care Legia doreşte să renunţe la Edi Iordănescu, şi fostul selecţioner ar trebui să îi plătească formaţiei poloneze o sumă de bani dacă decide să renunţe la contract.

Edi Iordănescu a transmis anterior că vrea titlul cu Legia. În momentul de faţă echipa sa se află pe locul 7 în prima ligă poloneză, cu numai 15 puncte după 10 jocuri. Liderul Górnik Zabrze are 22 de puncte, dar un meci în plus disputat faţă de echipa lui Edi Iordănescu.