Dezvăluirea presei poloneze despre Edi Iordănescu după ce FRF a trimis om la Varşovia - Antena Sport

Presa poloneză a investigat şi ea vizita lui Daniel Stanciu la Varşovia, după ce AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe acesta în oraşul în care antrenează Edi Iordănescu, după anunţul lui Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu a transmis că ar putea părăsi naţionala după meciul cu Polonia, iar reprezentanţii FRF au fost puşi pe jar de declaraţia selecţionerului.
Edi Iordănescu îşi doreşte şi el să rămână la Legia
Presa poloneză a scris că nu e posibilă o colaborare între FRF şi Edi Iordănescu în acest moment. De altfel, Legia Varşovia, prin directorul operaţional Fredi Bobic, l-a reconfirmat în funcţie pe Edi Iordănescu.
Polonezii au notat şi că Edi Iordănescu îşi doreşte să rămână la Legia, chiar dacă declaraţiile sale nu transmit pe deplin acest lucru. Fostul selecţioner al României nu ar avea nicio intenţie să o părăsească pe Legia. Aşa cum există o clauză de reziliere în cazul în care Legia doreşte să renunţe la Edi Iordănescu, şi fostul selecţioner ar trebui să îi plătească formaţiei poloneze o sumă de bani dacă decide să renunţe la contract.
Edi Iordănescu a transmis anterior că vrea titlul cu Legia. În momentul de faţă echipa sa se află pe locul 7 în prima ligă poloneză, cu numai 15 puncte după 10 jocuri. Liderul Górnik Zabrze are 22 de puncte, dar un meci în plus disputat faţă de echipa lui Edi Iordănescu.
Legia nu se gândeşte la demiterea lui Edi Iordănescu: “Nu poţi intra imediat în panică”
„Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic.
Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate nu poți construi nimic durabil.
Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă”, transmitea directorul operaţional al Legiei, Fredi Bobic.
Legia a debutat cu o înfrângere acasă, 0-1, cu Samsunspor în grupa principală Conference League. Echipa antrenată de Edi Iordănescu s-a calificat dramatic în grupa europeană.
- Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon
- Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu
- Omagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami
- Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial
- Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă