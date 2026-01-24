Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare - Antena Sport

Închide meniul
Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare

Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare

Publicat: 24 ianuarie 2026, 16:44

Jucătorii lui Standard, consolaţi de rivali / Profimedia

Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L’Equipe.

Potrivit site-ului belgian Sudinfo, tensiuni semnificative au apărut pe stadionul din Sclessin după înfrângerea grea suferită de Standard Liege pe teren propriu, cu 0-4 împotriva lui Gent, vineri seară. Ultraşii, indignaţi, au părăsit tribuna lor în minutul 85 li s-au îndreptat spre vestiarul echipei gazdă, încercând să intre.

Suporterii lui Standard Liege au mers după jucători la vestiare

Unii au reuşit să intre prin tribuna principală şi au provocat pagube, aruncând în special mâncarea disponibilă jucătorilor. Furia lor s-a răspândit în zona comercială a clubului, unde au fost aruncate petarde fumigene. Incidentele l-au împiedicat şi pe antrenorul echipei Standard, Vincent Euvrard, să apară la tradiţionalul interviu de după meci acordat postului DAZN.

“Nu te aştepţi niciodată la o astfel de situaţie”, a explicat el ulterior la o conferinţă de presă.

După înfrângerea grea suferită împotriva lui Gent, Standard Liege a pierdut trei meciuri consecutive din campionat. În prezent, fosta echipă a lui Mircea Rednic ocupă locul 7 în clasamentul Jupiler Pro League, la 18 puncte în spatele liderului Union Saint-Gilloise.

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
