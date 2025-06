Start "de foc" pentru Edi Iordănescu la Legia Varşovia. Cerinţa clubului, ignorată de federaţia din Polonia - Antena Sport

Săptămâna trecută, fostul selecţioner a condus şi primul antrenament la noul său club şi a ţinut să le transmită un mesaj de luptă jucătorilor săi.

Într-un videoclip postat de echipa din Ekstraklasa este inclus de asemenea şi discursul pe care l-a ţinut fostul selecţioner noilor săi elevi. Iordănescu a dezvăluit că este “înfometat” de trofee şi a făcut o analogie interesantă privind lipsa trofeului de campioană din vestiarul Legiei din ultimii patru ani. Ultima oară, echipa din Varşovia s-a impus în competiţia internă în 2021.

“În primul rând, vrea să vă mărturisesc motivul pentru care sunt aici. Am venit să câştig, vreau să câştig tot ce e posibil. Am această «foame » înăuntru. Am făcut asta în trecut cu echipele mele.

Am câştigat trofee, un campionat, două cupe. În momentul în care am auzit de Legia am ştiut că acesta este clubul care în mod exact mi-a pus în mâini oportunitatea de a lupta pentru ce vreau şi ce iubesc, trofeele.

Asta vreau să fac. Deci, concluzia mea e că trebuie să câştigăm campionatul. Pentru Legia, să ai patru ani fără un titlu e ca şi cum aş sta eu trei luni fără să beau apă, eu nu pot supravieţui“, a fost discursul lui Iordănescu.