Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani

Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 8:48

Comentarii
Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani

Miguel Angel Russo, în timpul unui meci / Profimedia

Miguel Angel Russo, antrenorul echipei Boca Juniors, una dintre forţele fotbalului argentinian, a decedat la vârsta de 69 de ani, în urma unei maladii necruţătoare, a anunţat clubul din Buenos Aires, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miguel lăsă o amprentă de neşters asupra instituţiei noastre şi va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură şi efort“, a scris clubul Boca pe reţelele de socializare, după anunţul morţii tehnicianului, notează agerpres.ro.

Miguel Angel Russo a decedat la 69 de ani

Russo se afla în concediul medical de la finele lunii septembrie, după recidivarea unui cancer la vezica urinară şi la prostată, cu care fusese diagnosticat în urmă cu opt ani. El a asistat ultima dată la un meci al echipei sale pe 21 septembrie, iar de atunci a fost înlocuit de secundul său, Claudio Ubeda.

Considerat la un moment dat un potenţial selecţioner al Argentinei, după etape notabile ca antrenor la echipele Boca Juniors, Rosario Central şi Velez Sarsfield, între altele, Miguel Angel Russo a evoluat ca jucător la un singur club, Estudiantes La Plata, între 1975 şi 1988, impunându-se ca unul dintre mijlocaşii de top din fotbalul argentinian.

La cererea legendarului Diego Maradona, Russo a fost chemat să antreneze echipa Boca Juniors, pe care a condus-o spre trofeu în Copa Libertadores în 2007, cel mai mare succes al său ca antrenor. În Columbia, el este este un idol, după ce a condus echipa Millonarios la câştigarea campionatului în 2017, la o zi după ce a făcut chimioterapie pentru cancerul său.

Reclamă
Reclamă

În luna iunie a acestui an, Miguel Angel Russo a acceptat să o antreneze pe Boca Juniors pentru a treia oară, la patru ani după ce fusese concediat de clubul argentinian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
9:48
Rezultat perfect pentru Cosmin Olăroiu! Scenariul în care va duce Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026
9:30
Un veteran de la Inter se “înclină” în fața lui Cristi Chivu: “Marii antrenori au calitatea asta”
9:15
Fostul jucător al lui FC U Craiova, Samuel Asamoah, s-a operat după accidentarea cumplită din China
9:09
Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: “De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia”
8:45
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă
8:38
Neluțu Varga, stăpân pe transferurile de la CFR Cluj. Dezvăluirea lui Cristi Balaj: “Nu ne-a zis nimic”
Vezi toate știrile
1 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 2 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 3 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 4 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil” 5 Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC 6 Echipa care a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei, aproape de transferul carierei
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”