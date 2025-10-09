Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani - Antena Sport

Miguel Angel Russo, antrenorul echipei Boca Juniors, una dintre forţele fotbalului argentinian, a decedat la vârsta de 69 de ani, în urma unei maladii necruţătoare, a anunţat clubul din Buenos Aires, citat de AFP.

“Miguel lăsă o amprentă de neşters asupra instituţiei noastre şi va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură şi efort“, a scris clubul Boca pe reţelele de socializare, după anunţul morţii tehnicianului, notează agerpres.ro.

Russo se afla în concediul medical de la finele lunii septembrie, după recidivarea unui cancer la vezica urinară şi la prostată, cu care fusese diagnosticat în urmă cu opt ani. El a asistat ultima dată la un meci al echipei sale pe 21 septembrie, iar de atunci a fost înlocuit de secundul său, Claudio Ubeda.

Considerat la un moment dat un potenţial selecţioner al Argentinei, după etape notabile ca antrenor la echipele Boca Juniors, Rosario Central şi Velez Sarsfield, între altele, Miguel Angel Russo a evoluat ca jucător la un singur club, Estudiantes La Plata, între 1975 şi 1988, impunându-se ca unul dintre mijlocaşii de top din fotbalul argentinian.

La cererea legendarului Diego Maradona, Russo a fost chemat să antreneze echipa Boca Juniors, pe care a condus-o spre trofeu în Copa Libertadores în 2007, cel mai mare succes al său ca antrenor. În Columbia, el este este un idol, după ce a condus echipa Millonarios la câştigarea campionatului în 2017, la o zi după ce a făcut chimioterapie pentru cancerul său.