Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: "Timpul pentru o schimbare" - Antena Sport

Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: "Timpul pentru o schimbare"

Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: "Timpul pentru o schimbare"

Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 9:33

Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: Timpul pentru o schimbare

Serghei Cleşcenco, selecționerul Republicii Moldova / Profimedia

Serghei Cleşcenco, selecţionerul Moldovei din 2021, a demisionat joi, la două zile după umilinţa suferită de echipa sa în faţa Norvegiei (1-11), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În urma discuţiei cu conducerea Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Serghei Cleşcenco şi-a depus mandatul de selecţioner al echipei naţionale a Republicii Moldova“, anunţă federaţia din Rep. Moldova.

Declarațiile oferite de selecționerul Rep. Moldova după demisie

Situaţia din cadrul naţionalei de seniori urmează să fie analizată în cadrul şedinţei Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luarea unor decizii.

În aceşti aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoţii, unele mai puţin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar şi multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Naţiunilor. În tot acest timp am simţit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului şi al Federaţiei.

Vă mulţumesc tuturor pentru încrederea şi susţinerea acordată. Am muncit împreună, am crezut şi am luptat pentru culorile ţării noastre. În viaţă există urcuşuri şi coborâşuri, şi cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât şi pentru echipă.

Urez mult succes naţionalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova“, a declarat Serghei Cleşcenco pentru fmf.md, potrivit news.ro.

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

