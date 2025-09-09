Erling Haaland a marcat de cinci ori contra Moldovei! Victorie cu un scor ireal în preliminarii: 11-1! - Antena Sport

Naționala Norvegiei a făcut un meci memorabil contra selecționatei Moldovei, într-un joc din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Erling Haaland a strălucit iarăși și a reușit o performanță fantastică.
Atacantul celor de la Manchester City a marcat a cincea triplă în tricoul echipei naționale, însă acesta nu s-a oprit aici. „Uriașul” și-a desăvârșit prestația cu încă două goluri.
Erling Haaland, cinci goluri contra Moldovei
Titular în meciul de marți seară, contra naționalei Moldovei, Erling Haaland a făcut spectacol în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Vârful care evoluează în Premier League la Manchester City a „demolat” de unul singur adversara Norvegiei și a marcat de cinci ori, într-un joc în care el și coechipierii săi au jucat fabulos.
Scorul a fost deschis după șase minute, însă aici Haaland a contribuit doar cu o pasă decisivă. El a fost cel care a majorat avantajul cinci minute mai târziu, iar până la pauză a mai punctat de două ori, în minutele 36 și 43.
După pauză, starul Norvegiei și-a continuat demonstrația de forță și a dus scorul la 6-0, în minutul 52. A fost pentru a cincea oară când Haaland a înscris un „hattrick” la echipa națională.
Acesta însă nu s-a oprit aici. În minutul 83, bestia din atacul Norvegiei a mai punctat încă o dată. Intrat pe teren în minutul 64, Aasgaard a avut nevoie de 28 minute pentru a înscrie și el patru goluri. Scorul final a fost 11-1 pentru gazde. Culmea, în poarta Norvegiei a marcat tot un jucător al gazdelor, Ostigard.
That's Erling Haaland's 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 hat trick for Norway.
And it only took him 43 minutes 😤 pic.twitter.com/R1WhbKpZ7f
— B/R Football (@brfootball) September 9, 2025
