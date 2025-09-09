Erling Haaland a marcat de cinci ori contra Moldovei! Victorie cu un scor ireal în preliminarii: 11-1! - Antena Sport

Naționala Norvegiei a făcut un meci memorabil contra selecționatei Moldovei, într-un joc din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Erling Haaland a strălucit iarăși și a reușit o performanță fantastică.

Atacantul celor de la Manchester City a marcat a cincea triplă în tricoul echipei naționale, însă acesta nu s-a oprit aici. „Uriașul” și-a desăvârșit prestația cu încă două goluri.

Erling Haaland, cinci goluri contra Moldovei

Titular în meciul de marți seară, contra naționalei Moldovei, Erling Haaland a făcut spectacol în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Vârful care evoluează în Premier League la Manchester City a „demolat” de unul singur adversara Norvegiei și a marcat de cinci ori, într-un joc în care el și coechipierii săi au jucat fabulos.

Scorul a fost deschis după șase minute, însă aici Haaland a contribuit doar cu o pasă decisivă. El a fost cel care a majorat avantajul cinci minute mai târziu, iar până la pauză a mai punctat de două ori, în minutele 36 și 43.