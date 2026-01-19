"Veți vedea, multe vor ieși la iveală". Posibil caz de otrăvire în tabăra Senegalului la finala Cupei Africii - Antena Sport

Un fotbalist al naționalei Senegalului a venit cu o declarație intrigantă după finala Cupei Africii pe Națiuni. Ismail Jakobs a vorbit despre modul în care trei colegi nu au prins lotul pentru meciul de la Rabat pentru că s-au simțit rău, presa din străinătate speculând că a vrut să facă referire la posibile cazuri de otrăvire.

Senegal a câștigat duminică seara Cupa Africii pe Națiuni la capătul unei finale extrem de tensionate. În minutul 90+8, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, iar “leii din Teranga” au părăsit terenul în semn de boicot, după care au revenit, iar Brahim Diaz a ratat de la 11 metri, meciul ajungând în prelungiri.

Posibil caz de otrăvire la Cupa Africii

În prima parte de 15 minute, Senegal a marcat prin Pape Gueye, iar golul său a pecetluit soarta meciului, formația din vestul Africii devenind campioană continentală pentru a doua oară în istorie. La meciul de la Rabat, Senegal nu a avut la dispoziție trei oameni.

Krepin Diatta, fundașul dreapta de bază, a ieșit din schemă cu puțin timp înainte de fluierul de start, în timp ce Oussenyou Niang și Pape Matar Sarr au ratat și ei meciul. După meci, Ismail Jakobs a făcut declarații enigmatice și a dezvăluit că în curând se va afla adevărul cu privire la motivul absenței celor trei jucători din lotul lui Pape Thiaw.

“Atât de multe lucruri s-au întâmplat înainte de meci, veți vedea, multe vor ieși la iveală. Nu doar despre situația aceasta, dar despre multe din ce s-au întâmplat aici. Veți afla.