"Veți vedea, multe vor ieși la iveală". Posibil caz de otrăvire în tabăra Senegalului la finala Cupei Africii - Antena Sport

“Veți vedea, multe vor ieși la iveală”. Posibil caz de otrăvire în tabăra Senegalului la finala Cupei Africii

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 15:02

Jucătorii de la Senegal, înainte de finala Cupei Africii / X @Footballtweet

Un fotbalist al naționalei Senegalului a venit cu o declarație intrigantă după finala Cupei Africii pe Națiuni. Ismail Jakobs a vorbit despre modul în care trei colegi nu au prins lotul pentru meciul de la Rabat pentru că s-au simțit rău, presa din străinătate speculând că a vrut să facă referire la posibile cazuri de otrăvire.

Senegal a câștigat duminică seara Cupa Africii pe Națiuni la capătul unei finale extrem de tensionate. În minutul 90+8, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, iar “leii din Teranga” au părăsit terenul în semn de boicot, după care au revenit, iar Brahim Diaz a ratat de la 11 metri, meciul ajungând în prelungiri.

Posibil caz de otrăvire la Cupa Africii

În prima parte de 15 minute, Senegal a marcat prin Pape Gueye, iar golul său a pecetluit soarta meciului, formația din vestul Africii devenind campioană continentală pentru a doua oară în istorie. La meciul de la Rabat, Senegal nu a avut la dispoziție trei oameni.

Krepin Diatta, fundașul dreapta de bază, a ieșit din schemă cu puțin timp înainte de fluierul de start, în timp ce Oussenyou Niang și Pape Matar Sarr au ratat și ei meciul. După meci, Ismail Jakobs a făcut declarații enigmatice și a dezvăluit că în curând se va afla adevărul cu privire la motivul absenței celor trei jucători din lotul lui Pape Thiaw.

Atât de multe lucruri s-au întâmplat înainte de meci, veți vedea, multe vor ieși la iveală. Nu doar despre situația aceasta, dar despre multe din ce s-au întâmplat aici. Veți afla.

Multe lucruri s-au întâmplat înainte de meci cu Krepin Diatta și Ouseenyou Niang, iar la pauză cu Pape Matar Sarr“, a spus Jakobs, potrivit RMC Sport.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au adresat și ei această situație și pun problema unui posibil caz de otrăvire, fără să aibă însă vreo dovadă în acest sens.

