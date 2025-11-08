Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo

Publicat: 8 noiembrie 2025, 23:15

Novak Djokovic / Profimedia Images

Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovic din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP.

Musetti îl va înlocui pe Djokovic în grupa Jimmy Connors, el fiind acceptat direct. Alexander Bublik este acum prima rezervă.

Djokovic, OUT de la Turneul Campionilor! Îi ia locul jucătorul pe care l-a învins în finala de la Atena

A fost cel mai bun sezon din cariera lui Musetti, jucătorul în vârstă de 23 de ani ajungând în prima sa finală ATP Masters 1000 la Monte-Carlo. Apoi a avansat în semifinalele de la Madrid, Roma şi Roland Garros, consolidându-şi poziţia în lupta pentru Torino. După ce a ajuns în sferturile de finală ale US Open, Musetti a ajuns şi în finala de la Chengdu, în semifinalele de la Viena şi în finala de la Atena.

Aşteptam cu nerăbdare să concurez la Torino şi să dau tot ce am mai bun, dar după finala de astăzi de la Atena, sunt trist să vă anunţ că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări”, a scris Djokovic pe reţelele de socializare. „Îmi pare foarte rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând – sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru mine. Le urez tuturor jucătorilor un turneu extraordinar şi abia aştept să mă întorc pe teren alături de voi!”, a mai scris sârbul.

Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb

Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 5 mondial, principal favorit, a câştigat sâmbătă finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în ultimul act, în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, pe italianul Lorenzo Musetti (9 ATP), favorit nr. 2.

Sârbul s-a impus la capătul unei partide de trei ore la finalul căreia i-a spulberat speranţele italianului de a se califica la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), acesta având neapărat nevoie de victorie pentru a obţine ultimul bilet la acest turneu masculin de final de an.

Djokovic a reuşit sâmbătă seara şase aşi şi a comis trei duble greşeli, italianul având zece aşi şi acelaşi număr de duble greşeli ca şi adversarul său.

“Nole” (38 ani), cu 24 de titluri de Mare Şlem, un record, a cucerit la Atena al 101-lea său titlu în circuitul profesionist, pentru a se apropia de elveţianul Roger Federer, care şi-a încheiat cariera cu 103 trofee în palmares. Cel mai titrat tenisman din istorie este americanul Jimmy Connors, câştigătorul a 109 turnee.

Sârbul a mai disputat două finale în acest an, fiind învins în martie în ultimul act al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami de cehul Jakub Mensik (19 ATP) şi învingător la mai modestul turneu ATP 250 de la Geneva în faţa polonezului Hubert Hurkacz, în mai.

 

