"A făcut un meci complet" Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), l-a lăudat pe căpitanul echipei sale, Alex Dobre (27 de ani), pentru prestaţia acestuia din meciul câştigat de giuleşteni, acasă, cu 2-0, cu FC Argeş.
Dobre nu a mai fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Costel Gâlcă: “Am avut o atitudine mult mai bună ca la meciul cu Craiova”
Costel Gâlcă s-a arătat foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. Rapid a urcat pe primul loc în clasament cu această victorie.
“Am avut o atitudine mult mai bună comparativ cu meciul de la Craiova. O echipă dificilă (n.r: FC Argeş), care a câştigat la multe echipe din fruntea clasamentului. Chiar pe terenul campioanei.
Am avut o organizare destul de bună şi am putut să profităm de spaţiile pe care le-am avut.
Puteam marca şi prin Vulturar, dar am făcut un meci foarte bun. Felicitări, băieţilor.
(n.r: despre faza primului gol) A fost ceva extraordinar. Traseul pe care l-am avut, viteza şi ploaia care a venit. A fost mai uşor pentru noi să găsim spaţii între linii. Am dat un gol foarte frumos.
Am avut câteva acţiuni în care am greşit, au venit peste noi, dar după aceea am gestionat foarte bine. Am greşit mai multe pase în tranziţie, unde puteam finaliza şi să închidem jocul.
“Deocamdată suntem pe primul loc, dar mai avem mult de muncă”
(n.r: despre discuţia pe care a avut-o cu Dobre şi mai mulţi jucători) Erau multe lucruri, ei au schimbat, au pus doi atacanţi. Le-am spus ceva la pauză, dar după aceea le-am zis să schimbăm.
Le mulţumesc suporterilor. E munca tuturor. A jucătorilor, a staff-ului, toţi avem merite.
(n.r: Arată Rapid ca o posibilă campioană?) Deocamdată suntem pe primul loc, dar mai avem mult. Trebuie să demonstrăm la fiecare meci, să luăm cele 3 puncte. Când ne asigurăm clasarea pe un loc de cupele europene pot să vă spun că ne batem şi pentru altceva. Ne dorim să punem presiune pe adversar. E important să câştigăm meciurile. Am făcut-o destul de bine până acum.
(n.r: despre Dobre) Pentru mine a fost jocul cel mai complet pe care l-a făcut din punct de vedere tactic. Mi-a plăcut foarte mult astăzi.
(n.r. Totuşi nu e convocat la naţională) Sunt deciziile antrenorului. Trebuie să muncească, să îşi aştepte momentul, poate să revină oricând”, a declarat Costel Gâlcă pentru digisport.ro după Rapid – FC Argeş 2-0.
Rapid – FC Argeş 2-0
Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.
Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.
Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă
FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone
Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51
Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman
Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe
Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.
- Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri după ce Rapid a urcat pe primul loc
- Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: “Am fost surprins”! Ce a spus de meciul cu Bosnia
- Alex Dobre a cântat, în direct: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!” Subiectul “naţionala” l-a iritat
- “Asta ne-a lipsit sezonul trecut” Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid!
- Bogdan Andone: “E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni”