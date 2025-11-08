"A făcut un meci complet" Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională - Antena Sport

Costel Gâlcă şi Alex Dobre, la meciul câştigat cu FC Argeş / Sport Pictures

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), l-a lăudat pe căpitanul echipei sale, Alex Dobre (27 de ani), pentru prestaţia acestuia din meciul câştigat de giuleşteni, acasă, cu 2-0, cu FC Argeş.

Dobre nu a mai fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Costel Gâlcă: “Am avut o atitudine mult mai bună ca la meciul cu Craiova”

Costel Gâlcă s-a arătat foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. Rapid a urcat pe primul loc în clasament cu această victorie.

“Am avut o atitudine mult mai bună comparativ cu meciul de la Craiova. O echipă dificilă (n.r: FC Argeş), care a câştigat la multe echipe din fruntea clasamentului. Chiar pe terenul campioanei.

Am avut o organizare destul de bună şi am putut să profităm de spaţiile pe care le-am avut.