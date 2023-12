"Zguduie plasele!" Denis Drăguş, laude la scenă deschisă din partea turcilor, după ultimul gol marcat la Gaziantep - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, aceştia au descris reuşita superbă a lui Drăguş, din duelul cu Trabzonspor, ca fiind una „delicioasă”.

„Atacantul român al lui Gaziantep, Denis Drăguș, continuă să marcheze. Jucătorul de 24 de ani, care a zguduit plasele din Istanbul, Samsun, Caykur Rize și Alanya în acest sezon, a marcat și el un gol delicios din lovitură liberă împotriva lui Trabzon. A ajuns, astfel, la cinci goluri în prima ligă”, au notat jurnaliştii turci de la Fotomac.

Reclamă

În ciuda prestaţiei solide a lui Denis Drăguş, Gaziantep nu traversează un moment bun în campionat, înregistrând a treia înfrângere consecutivă. Trupa antrenată de Marius Şumudică se clasează pe locul 15, cu 15 puncte acumulate, după tot atâtea meciuri jucate.

Marius Şumudică, în conflict cu fanii lui Gaziantep

Marius Şumudică este în conflict cu fanii lui Gaziantep, după ultimele rezultate. În ultimul meci din campionatul Turciei, echipa antrenorului român a pierdut pe teren propriu partida cu Trabzonspor, scor 1-3.

„Înţeleg reacţia fanilor, dar ar trebui să o îndrepte asupra altora, nu asupra lui Şumudică. Când am venit aici, echipa nu avea niciun punct. Am făcut 15. Nu am format eu lotul ăsta. Să le răspund fanilor de ce nu joacă echipa cum trebuie.

Reclamă

Acum trei ani, echipa juca bine pentru că o formasem eu. Le înţeleg reacţia, dar ar trebui să ne susţină. Sincer, echipa are nevoie de 7-8 transferuri, altfel avem şanse mici să nu retrogradăm. Problema principală a Turciei este că toată lumea ştie fotbal şi toată lumea e antrenor. Acum trei ani, când echipa juca foarte bine şi eu am fost înlăturat, de ce n-au reacţionat fanii? Când am venit eram pe opt, iar când am plecat eram pe trei. Eu sunt cel responsabil pentru ce se întâmplă acum? Nu ştiu dacă voi avea o întâlnire cu preşedintele şi cu cei din conducere, dar eu sunt aici pentru echipa asta, nu pentru bani”, a declarat Marius Şumudică, citat de orangesport.ro.