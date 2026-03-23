Home | Fotbal | Fotbal extern | Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței! Revenire spectaculoasă în fotbal

Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței! Revenire spectaculoasă în fotbal

Radu Constantin Publicat: 23 martie 2026, 11:57

Comentarii
Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței! Revenire spectaculoasă în fotbal

Zinedane Zidane, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Lovitură de proporții în fotbalul internațional: Zinedine Zidane va deveni noul selecționer al Franța după Cupa Mondială din această vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Informația, anunțată inițial de jurnalistul Fabrizio Romano, a fost confirmată acum și de publicația Le Parisien. Astfel, Zidane îi va succeda lui Didier Deschamps, al cărui contract ajunge la final după turneul final.

După o perioadă în care a refuzat oferte importante de la cluburi precum Juventus sau Manchester United, „Zizou” a ales să revină în prim-plan la echipa națională, într-un rol mult așteptat de fani.

Fost câștigător al Balonului de Aur și campion mondial în 1998, Zidane revine la prima reprezentativă într-o nouă postură. Ca jucător, a strâns 108 selecții și a marcat 31 de goluri pentru Franța, devenind unul dintre simbolurile echipei naționale.

Rolul de selecționer este unul inedit pentru Zidane, care a mai activat ca antrenor doar la Real Madrid.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Fanatik.ro
Starul de la Dinamo care l-a supărat Andrei Nicolescu: „Dezamăgire foarte mare! Nu înţeleg de unde atâta lipsă de încredere”
14:39

14:26

14:19

14:19

14:01

13:58

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
