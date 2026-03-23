Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței! Revenire spectaculoasă în fotbal

Lovitură de proporții în fotbalul internațional: Zinedine Zidane va deveni noul selecționer al Franța după Cupa Mondială din această vară.

Informația, anunțată inițial de jurnalistul Fabrizio Romano, a fost confirmată acum și de publicația Le Parisien. Astfel, Zidane îi va succeda lui Didier Deschamps, al cărui contract ajunge la final după turneul final.

După o perioadă în care a refuzat oferte importante de la cluburi precum Juventus sau Manchester United, „Zizou” a ales să revină în prim-plan la echipa națională, într-un rol mult așteptat de fani.

Fost câștigător al Balonului de Aur și campion mondial în 1998, Zidane revine la prima reprezentativă într-o nouă postură. Ca jucător, a strâns 108 selecții și a marcat 31 de goluri pentru Franța, devenind unul dintre simbolurile echipei naționale.

Rolul de selecționer este unul inedit pentru Zidane, care a mai activat ca antrenor doar la Real Madrid.