Anunţ surprinzător al lui Alexandru Musi! Ce voia să facă, de fapt, la meciul cu FCSB: "Nu m-am gândit" - Antena Sport

“Eu m-am dus în colțul opus, unde nu era nimeni, și m-am bucurat. Nu am făcut-o în fața suporterilor de la FCSB. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta. Nu m-am bucurat în fața suporterilor de la FCSB și nu o să o fac niciodată.

Nu am pentru ce să îmi prezint scuze. Eu mereu am spus că voi respecta FCSB-ul. Am jucat acolo, am crescut acolo. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune. Am spus de multe ori că respect mult clubul și nu o să înjur vreodată FCSB-ul.

Eu nu am înjurat, nu am dat din buze. Nu am înjurat vreodată FCSB-ul. Dacă te cheamă galeria, trebuie să mergi, dar una e să mergi la galerie și alta e să înjuri. Niciodată nu o să înjur pe cei de la FCSB”, a declarat Alexandru Musi, la fanatik.ro.