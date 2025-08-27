Doi români, în topul celor mai talentați fotbaliști din lume. Ierarhia realizată de specialiști - Antena Sport

Închide meniul
Doi români, în topul celor mai talentați fotbaliști din lume. Ierarhia realizată de specialiști

27 august 2025, 13:19

Univ. Craiova - Rapid / Colaj Sport Pictures

Statisticienii de la CIES Football Observatory au realizat în urmă cu puțin timp din nou un clasament al celor mai talentați 200 de jucători care nu au împlinit încâ vârsta de 20 de ani. Din ierarhia specialiștilor elvețieni fac parte și doi români, unul dintre ei fiind deja un nume cunoscut.

Punctajele pe care le primesc jucătorii de la cei de la CIES sunt bazate pe o medie între experiență (minute jucate) și performanța sportivilor (stabilită de datele colectate de partenerii statisticienilor).

Andrei Borza și Mihnea Rădulescu, în topul tinerilor talentați

În ceea ce îl privește pe Borza, fundașul Rapidului nu este la prima apariție în clasamentele realizate de CIES Football Observatory. Jucătorul de 19 ani din defensiva giuleștenilor se află pe locul 43 la general în acest Top 200, cu un punctaj de 77,4. Românul se află în clasament în fața lui Giovanni Leoni, fundașul adus de Liverpool de la Parma în această vară.

În top apare un nou jucător român, și anume Mihnea Rădulescu, fotbalistul de 19 ani adus de la Petrolul la Universitatea Craiova. Noul jucător al oltenilor ratează la limită primele 100 de locuri, fiind pe poziția cu numărul 104, cu un rating de 72,8.

Primii jucători din topul celor de la CIES Football Observatory sunt Lamine Yamal (97,7), Pau Cubarsi (93,4) și Warren Zaire-Emery (87,8).

