Elias Charalambous, la capătul puterilor! Atac dur la adresa propriei echipe după înfrângerea cu Dinamo: "Greşeli mari" - Antena Sport

Elias Charalambous era extrem de supărat după înfrângerea contra celor de la Dinamo. Cei de la FCSB au pierdut şi sunt în criză. Au 5 înfrângeri în ultimele 6 meciuri, iar antrenorul cipriot nu îşi explică de ce s-a ajuns aici. Este mâhnit de greşelile grave din apărare ale echipei sale.

Elias Charalambous şi-a criticat extrem de dur propria echipă după înfrângerea contra celor de la Dinamo, scor 3-4. Nu înţelege greşelile uriaşe din apărare care au dus la primirea a 4 goluri.

Elias Charalambous s-a dezlănţuit după înfrângerea cu Dinamo

Elias Charalambous nu îşi explică jocul extrem de slaab al echipei sale din meciul cu Dinamo. A taxat dur greşelile grave din apărare. “Trebuie să găsim explicaţii pentru cele două 4 goluri primite. Aveam totul în mâinile noastre, am marcat repede. Mingea a ajuns repede în faţa porţii noastre. Am avut multe probleme azi, mai ales pe partea dreaptă. Nu poţi avea pretenţii când primeşti 4 goluri într-un derby. Repet, e un derby, am dat 3 goluri. Ceva nu merge dacă primeşti 4 goluri. Au fost greşeli făcute foaarte uşor. E prima oaară de când sunt aici când luăm 4 goluri. Sunt lucruri pe care nu le înţeleg”, a spus Elias Charalambous, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Antrenorul cipriot nu s-a oprit aici. Spune că nu îl poate remarca de la echipa sa decât pe Florin Tănase, omul care a marcat 3 goluri în Derby de România, contra celor de la Dinamo, scor 3-4. În rest, a continuat seria criticilor. “E o întrebare bună cum vom putea rezolva problemele. Problema a fost că am luat goluri uşor, am făcut greşeli mari. E adevărat. Nu pot spune nimic despre Tănase. Din păcate, am pierdut meciul, deşi cred că el a fost MVP-ul meciului. am făcut foarte multe greşeli, vom vedea ce putem să facem. Trebuie să găsim soluţii”, a mai spus Charalambous, conform sursei citate.