Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași - Antena Sport

Iașiul va fi gazda unui super-eveniment pe data de 29 noiembrie. ”Football World – Ronaldinho&Friends” va avea loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, iar marea atracție a acestui meci demonstrativ va fi, bineînțeles, legendarul Ronaldinho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare fotbalist al celor de la Paris Saint Germain, Barcelona și AC Milan va încasa o sumă uriașă pentru a fi prezent la al doilea eveniment în România, după Sports Festival de la Cluj-Napoca.

Ronaldinho primește o sumă impresionantă pentru a veni la Iași

La câteva luni distanță de la participarea în cadrul Sports Festival, Ronaldinho își va face din nou apariția în România. Brazilianul va lua parte la un nou meci demonstrativ, care face parte din evenimentul ”Football World – Ronaldinho&Friends”.

Marele duel este programat pe data de 29 noiembrie, locația fiind stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Din echipa starului trecut pe la PSG, Barcelona și AC Milan mai fac parte Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, Okocha, Anderson Polga, Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma sau Seedorf.

În echipa adversă, vor fi cel mai probabil marile staruri care au alcătui Generația de Aur, dar și fotbaliști români care activează în prezent în tricoul echipei naționale.