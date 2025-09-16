Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași - Antena Sport

Iașiul va fi gazda unui super-eveniment pe data de 29 noiembrie. ”Football World – Ronaldinho&Friends” va avea loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, iar marea atracție a acestui meci demonstrativ va fi, bineînțeles, legendarul Ronaldinho.
Fostul mare fotbalist al celor de la Paris Saint Germain, Barcelona și AC Milan va încasa o sumă uriașă pentru a fi prezent la al doilea eveniment în România, după Sports Festival de la Cluj-Napoca.
Ronaldinho primește o sumă impresionantă pentru a veni la Iași
La câteva luni distanță de la participarea în cadrul Sports Festival, Ronaldinho își va face din nou apariția în România. Brazilianul va lua parte la un nou meci demonstrativ, care face parte din evenimentul ”Football World – Ronaldinho&Friends”.
Marele duel este programat pe data de 29 noiembrie, locația fiind stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Din echipa starului trecut pe la PSG, Barcelona și AC Milan mai fac parte Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, Okocha, Anderson Polga, Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma sau Seedorf.
În echipa adversă, vor fi cel mai probabil marile staruri care au alcătui Generația de Aur, dar și fotbaliști români care activează în prezent în tricoul echipei naționale.
Potrivit digisport.ro, „Dinho” va încasa 100.000 de euro de la organizator pentru a fi prezent la cel mai tare eveniment al iernii din zona Moldovei.
- Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
- Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: “Acțiuni mârșave”
- Ronaldinho revine în România! Evenimentul la care starul brazilian și-a anunțat participarea
- Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul
- Un dublu campion al României, aproape de a semna în Liga a 3-a!