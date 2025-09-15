Ronaldinho revine în România! Evenimentul la care starul brazilian și-a anunțat participarea - Antena Sport

Ronaldinho își va face din nou apariția în România, după ce a participat în cadrul Sports Festival, la Cluj-Napoca. Fostul mare fotbalist brazilian va fi prezent la Iași, în cadrul evenimentului ”Football World – Ronaldinho&Friends”.
Câștigător al Balonului de Aur, Ronaldinho va participa într-un meci demonstrativ care va avea loc pe data de 29 noiembrie, pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași.
Ronaldinho vine în Copou
La câteva luni distanță de la participarea în cadrul Sports Festival, Ronaldinho își va face din nou apariția în România. Brazilianul va lua parte la un nou meci demonstrativ, care face parte din evenimentul ”Football World – Ronaldinho&Friends”.
Marele duel este programat pe data de 29 noiembrie, locația fiind stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Din echipa starului trecut pe la PSG, Barcelona și AC Milan mai fac parte Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, Okocha, Anderson Polga, Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma sau Seedorf.
„Sosirea lui Ronaldinho la Iași marchează un moment istoric pentru oraș și pentru fotbalul românesc.
Pe 29 noiembrie, publicul va avea șansa să-l vadă pe teren pe unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți jucători din lume, alături de alte legende care au scris istorie în competițiile mondiale, cum ar fi Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Verón, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf și mulți alții.
‘Football World – Ronaldinho & Friends’ nu este doar un meci demonstrativ, ci o sărbătoare a fotbalului, un spectacol unic ce îmbină sportul, emoția și divertismentul, dedicat tuturor iubitorilor sportului-rege”, a declarat Manuel Onofrei, unul dintre organizatori.
