Noi probleme pentru Elias Charalambous! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul - Antena Sport

9 august 2025, 14:49

Noi probleme pentru Elias Charalambous chiar înaintea următorului meci de campionat, contra celor de la Unirea Slobozia! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul chiar înaintea disputei cu echipa ialomiţeană. Mai mulţi jucători de bază sunt indisponibili.

Problemele de lot continuă pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot a vorbit înaintea disputei dintre echipa sa, FCSB și Unirea Slobozia.

Elias Charalambous are absenţe pe bandă rulantă

După victoria contra celor de la Drita, scor 3-2, din prima manşă a turului 3 preliminar din Europaa League, pentru echipa lui Elias Charalambous urmează o nouă dispută. Meciul FCSB și Unirea Slobozia este programat duminică, 11 august, de la ora 21:30. Elias Charalambous a vorbit despre absențele de la FCSB pentru această partidă. Este vorba de Ștefan Târnovanu, care mai are o etapă de suspendare, Denis Alibec, Darius Olaru și Risto Radunovic, care sunt accidentați.

În cazul lui Cisotti, care a ieșit accidentat în meciul tur cu Drita, situația nu e clară. ”Târnovanu e suspendat, Denis Alibec, Olaru sunt OUT. Risto Radunovic nu știu. Cisotti e 50% 50%, vom vedea după antrenament.

E o situație dificilă pentru Denis Alibec. Urmează un tratament. Nu e nimic clar momentan. Vom vedea cum decurg aceste două săptămâni”, a spus Elias Charalambous.

Elias Charalambous: “Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers”

Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla" cu FK Drita?
