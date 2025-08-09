Noi probleme pentru Elias Charalambous! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul - Antena Sport

Noi probleme pentru Elias Charalambous chiar înaintea următorului meci de campionat, contra celor de la Unirea Slobozia! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul chiar înaintea disputei cu echipa ialomiţeană. Mai mulţi jucători de bază sunt indisponibili.
Problemele de lot continuă pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot a vorbit înaintea disputei dintre echipa sa, FCSB și Unirea Slobozia.
Elias Charalambous are absenţe pe bandă rulantă
După victoria contra celor de la Drita, scor 3-2, din prima manşă a turului 3 preliminar din Europaa League, pentru echipa lui Elias Charalambous urmează o nouă dispută. Meciul FCSB și Unirea Slobozia este programat duminică, 11 august, de la ora 21:30. Elias Charalambous a vorbit despre absențele de la FCSB pentru această partidă. Este vorba de Ștefan Târnovanu, care mai are o etapă de suspendare, Denis Alibec, Darius Olaru și Risto Radunovic, care sunt accidentați.
În cazul lui Cisotti, care a ieșit accidentat în meciul tur cu Drita, situația nu e clară. ”Târnovanu e suspendat, Denis Alibec, Olaru sunt OUT. Risto Radunovic nu știu. Cisotti e 50% 50%, vom vedea după antrenament.
E o situație dificilă pentru Denis Alibec. Urmează un tratament. Nu e nimic clar momentan. Vom vedea cum decurg aceste două săptămâni”, a spus Elias Charalambous.
Elias Charalambous: “Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers”
Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.
Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.
“A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.
- Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece
- Marius Șumudică îl “înţeapă” pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: “Mi se pare destul de mult”
- Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
- Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”
- FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF