Noi probleme pentru Elias Charalambous! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul - Antena Sport

Noi probleme pentru Elias Charalambous chiar înaintea următorului meci de campionat, contra celor de la Unirea Slobozia! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul chiar înaintea disputei cu echipa ialomiţeană. Mai mulţi jucători de bază sunt indisponibili.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Problemele de lot continuă pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot a vorbit înaintea disputei dintre echipa sa, FCSB și Unirea Slobozia.

Elias Charalambous are absenţe pe bandă rulantă

După victoria contra celor de la Drita, scor 3-2, din prima manşă a turului 3 preliminar din Europaa League, pentru echipa lui Elias Charalambous urmează o nouă dispută. Meciul FCSB și Unirea Slobozia este programat duminică, 11 august, de la ora 21:30. Elias Charalambous a vorbit despre absențele de la FCSB pentru această partidă. Este vorba de Ștefan Târnovanu, care mai are o etapă de suspendare, Denis Alibec, Darius Olaru și Risto Radunovic, care sunt accidentați.

În cazul lui Cisotti, care a ieșit accidentat în meciul tur cu Drita, situația nu e clară. ”Târnovanu e suspendat, Denis Alibec, Olaru sunt OUT. Risto Radunovic nu știu. Cisotti e 50% 50%, vom vedea după antrenament.

E o situație dificilă pentru Denis Alibec. Urmează un tratament. Nu e nimic clar momentan. Vom vedea cum decurg aceste două săptămâni”, a spus Elias Charalambous.